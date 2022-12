Influenza del cammello per chi torna dai Mondiali in Qatar, allarme tra i tifosi: cos’è e sintomi

Mentre si sta facendo fronte al notevole incremento dei casi di influenza australiana che sta colpendo duramente la Penisola, già impegnata a gestire i casi di Covid 19, si fa spazio un nuovo virus e l’allarme arriva dalla Gran Bretagna. Si tratta della sindrome mediorientale respiratoria da coronavirus o Mers, conosciuta anche come influenza del cammello.

Cos’è la Mers e come identificare questa influenza

L’Agenzia per la sicurezza sanitaria del regno Unito ha dato l’allarme per casi nei quali si riscontrano febbre e problemi respiratori, secondo The Sun, la causa sarebbe da ricercare in coloro che stanno facendo rientro dal Qatar, dove si stanno svolgendo i Mondiali di calcio.

Identificare questo ‘nuovo’ virus non è facile in questo periodo in particolare dove si registra un’impennata di influenza australiana, covid e sindromi parainfluenzali. Ma sono migliaia i tifosi che stanno tornando dal Qatar che hanno avuto contatti con dromedari, cammelli e persone infette. Ecco da dove nasce l’allarme per la Mers, una malattia grave ma rara che ha origine proprio dal contatto con i cammelli o da chi ha contratto il virus oppure da chi ha mangiato cafrne di cammello. L’OMS, Organizzazione mondiale della Sanità sottolinea come dal 2012 ad oggi sono stati riscontrati 2600 casi di Mers dei quali 935 fatali.

Sintomi

Ci sono sintomi specifici da tenere sotto controllo per stabilire se si è contratta la Mers e si tratta di: febbre, tosse, problemi respiratori e diarrea. In casi peggiori si può verificare la sindrome da distress respiratorio acuto, viremia, insufficienza renale acuta e insufficienza multiorgano. Ma le autorità sanitarie inglesi hanno voluto lanciare l’allarme a scopo preventivo perchè eventuali sintomi specifici non vengano confusi con influenza stagionale o Covid così da poter dare ai sanitari di intervenire in maniera mirata