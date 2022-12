 Influenza australiana: quali sono i sintomi, quanto dura e qual è la cura

Non solo Covid. L’influenza australiana sta colpendo sempre più italiani, costringendoli a letto per una settimana. Febbre alta, dolori ossei, muscolari e ancora, tosse e mal di gola; questi alcuni dei sintomi che caratterizzano la patologia. A preoccupare gli esperti è la velocità, in anticipo rispetto a quanto previsto, con la quale l’influenza australiana si sta diffondendo, tanto da far temere di raggiungere il picco già a Natale.

I dati sulla diffusione dell’influenza australiana

I maggiori timori rispetto alle passate stagioni influenzali si spiegano attraverso i dati diffusi dall’Istituto di sanità, Iss. Gli ultimi dati fanno riferimento al periodo che va dal 21 al 27 novembre e nel frattempo hanno conosciuto un peggioramento: ‘Nella settimana 21-27 novembre, l’incidenza è stata pari a 12.9 cari per mille assistiti. I casi stimati sono 762mila, per un totale di circa 2.552.000 a partire dall’inizio della sorveglianza’, spiega l’Iss. Inoltre, secondo l’istituto, a ‘guidare’ i contagi sono i bambini, ‘maggiormente colpite le fasce di età pediatrica, in particolare i bambini al di sotto dei 5 anni’. Precisazioni arrivano dall’Iss anche rispetto all’incidenza: ‘nella fascia di età 5-14 anni è 25.02 per mille assistiti, nella fascia di età 15-64 anni è dì 10.10 mentre tra le persone con un’età pari o superiore a 65 anni è di 5.04 per mille assistiti’.

I sintomi

Ma quali sono i sintomi dell’influenza australiana? Febbre alta che compare improvvisamente e dura per circa 3 giorni, mal di testa, brividi, dolori ossei e muscolari mal di gola, raffreddore e tosse non catarrale. Come sottolineato dall’Iss la maggior parte delle persone colpite da questo virus guarisce nel giro di una settimana senza aver bisogno di ricorrere a cure mediche. Per quanto riguarda invece la cure, come per le altre tipologie di influenze, è consigliato restare a riposo e bere molto per non correre il rischio di rimanere disidratati.