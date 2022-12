Cosa fare sabato 10 e domenica 11 dicembre 2022 a Roma: mercantini di Natale ed eventi in programma per il weekend

Roma. Il fine settimana nella Capitale è sempre ricco di opportunità da cogliere la volo, per passare nel migliore dei modi il proprio tempo libero, all’insegna di arte, cultura, concerti, musica e tanto altro ancora. Ogni week-end ci sono tanti nuovi appuntamenti in ogni angolo della Città Eterna, e quindi è bene essere informati prima di uscire e andare all’avventura. Anche perché, soprattutto in questi giorni, Roma è presa letteralmente d’assalto dai turisti stranieri e non solo, i quali si sono riversanti già dalla settimana scorsa per le vie capitoline, intenti a trascorrere nel migliore dei modi le loro feste natalizie. Migliaia e migliaia di visitatori che hanno, solo per una fare un esempio, già reso sold out gli ingressi al Colosseo per i prossimi dieci giorni. Di certo non siamo ai livelli pre-pandemia, quando le cose era rodate e si era abituati ad una tale invasione, tuttavia la direzione è quella giusta, perché il traffico di turisti diventa sempre più forte e consistente.

Dunque, veniamo a noi. Un altro weekend è alle porte, ma con un incentivo in più: si respira nell’aria già l’atmosfera natalizia. Il Ponte dell’Immacolata è appena passato, ma c’è ancora voglia di fare festa, anche perché la giornata dell’8 dicembre è stato solamente un inizio di quello che ci aspetta proprio nei prossimi giorni. Per i più fortunati, però, c’è ancora la scia del lunghissimo Ponte dell’Immacolata. L’unica nota negativa sono le previsioni meteo, che annunciano forti piogge nel fine settimana, non solo a Roma ma sull’intera regione. Ma non scoraggiatevi, ci sono tanti eventi anche al chiuso che continueranno a farvi compagnia nonostante le intemperie. Ecco una rassegna dei più rilevanti:

Secondo appuntamento con Christmas World

Pariamo col botto: è la seconda settimana di “Christmas World” a Villa Borghese, la manifestazione natalizia che si svolge nel cuore verde di Roma, tra i luoghi più belli e suggestivi di tutta la Capitale. Proprio nel cuore di Villa Borghese, infatti, vi aspettano una pista di pattinaggio, la toy factory e tantissimi spettacoli live da non perdere.

Chi non conosce ormai il famosissimo musical “Cats”. Al Sistina arriva nella versione firmata da Massimo Romeo Piparo a partire dal 7 dicembre: parliamo di un titola che ha letteralmente stravolto il panorama teatrale e la storia di questo genere di spettacolo. Le musiche, poi, sono tutto un programma, con i brani di Sir Andrew Lloyd Webber e testi del Premio Nobel T.S. Eliot. Insomma, assolutamente da vedere!

Japan Days Christmas Edition: il Mercatino Giapponese

Nel cuore di Roma un angolo incontaminato di oriente: arriva nella Capitale il grande evento natalizio del Mercatino Giapponese. Proprio in occasione dei Japan Days saranno i 5000 mq dal sapore industriale del PratiBus District a fare da cornice al weekend dal sapore nipponico, in ogni sua sfumatura, tra shopping, eventi ed attività svariate.

Giftland, o la città del regalo

Parallelamente a tutto ciò prosegue anche un altro mercato, parimenti importante: “Giftland – la città del regalo”, il più grande mercato di Natale al coperto. Il luogo ideale per iniziare ad assaporare l’atmosfera natalizia e festiva che ci aspetta nei prossimi giorni a venire: mercatini sparsi, stand colorati, regali e tutto il resto che lasciamo scoprire alla vostra insaziabile curiosità.

Più Libri Più Liberi

Più libri più liberi è certamente l’evento più atteso per questo inizio dicembre: è la Fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria, che ritorna alla Nuvola dell’Eur dal 7 all’11 dicembre anche quest’anno. Un evento editoriale importantissimo, interamente dedicato ai libri, alle case editrici e ai temi più caldi della nostra contemporaneità: oltre 500 espositori, provenienti da tutto il Paese, presenteranno al pubblico le novità e il proprio catalogo con altrettanti eventi, dibattiti, interviste ad autori e letture live.