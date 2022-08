Intervengono per sedare una lite e vengono accoltellati: in codice giallo due giovani

Sono stati feriti nel tentativo di mettere fine ad una violenta lite nata tra un uomo ed una donna. Alla vista di quanto stava succedendo i giovani, di 19 e 26 anni, non ci hanno pensato due volte ad intervenire rischiando la loro stessa vita. Alla fine l’aggressore è riuscito a scappare mentre i ragazzi sono stati condotti in codice giallo in ospedale.

Si intromettono nella lite e vengono feriti: i fatti

I fatti sono ieri— lunedì 1 agosto — alle prime luci del giorno, intorno alle 4.50. Siamo su un tratto di via Cristoforo Colombo, poco distante da via della Civiltà del Lavoro. Qui un uomo stava discutendo animatamente con una donna e i due giovani, alla vista di quanto stava accadendo, si sono intromessi nell’acceso diverbio uscendone con delle ferite di arma da taglio.

I soccorsi

A seguito delle ferite riportate, i ragazzi sono stati condotti in codice giallo all’ospedale Sant’Eugenio e al Campus Biomedico. Come anticipato, l’aggressore è riuscito a scappare. Sono tuttora in corso le ricerche della polizia per identificarlo. Sul caso indagano gli agenti della tratta Spinaceto e Colombo.