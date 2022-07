Roma. Intervengono per sedare una lite e vengono picchiati: feriti 2 poliziotti

Dovevano sedare una lite, placare gli animi. E, invece, il loro intervento non ha fatto altro che scatenare la furia dei ‘litiganti‘, che hanno pensato bene di scagliarsi contro di loro e di aggredirli. Protagonisti due poliziotti, che erano in via Marsala, nei pressi della stazione Termini, dopo la segnalazione di una violenta discussione.

Come stanno gli agenti

Gli agenti, intervenuti per sedare la lite, in realtà sono stati aggrediti proprio dai ‘protagonisti’ di quella violenta discussione. E sono rimasti feriti e refertati con 7 giorni di prognosi. Non è chiaro cosa sia successo, cosa abbia scatenato tanta violenza e quali siano stati i motivi alla base del diverbio, poi sfociato in aggressione. Ora spetterà ai poliziotti del Commissariato Viminale fare chiarezza e ricostruire tutta la vicenda.

L’arresto

Quello che è certo è che un ragazzo egiziano, classe 2001, è stato arrestato. Fondamentale l’intervento tempestivo degli agenti, che erano lì per un controllo sul territorio, in una zona già attenzionata con servizi ad alto impatto.