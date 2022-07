Isola del Giglio, si sente male e muore durante l’immersione: la vittima è una turista romana

Era in vacanza e stava facendo un’immersione nelle meravigliose acque dell‘Isola del Giglio quando, improvvisamente, si è sentita male. Inutili i tentativi di soccorso: la donna, una turista romana di 71 anni, è morta, probabilmente affogata.

Come è morta la turista romana sull’Isola del Giglio

La donna, una 71enne e psicologa di Roma, era in vacanza al Giglio e oggi pomeriggio, insieme a un’amica, aveva deciso di fare un’immersione. Ma è proprio lì, in quelle splendide acque, che qualcosa è andato storto: prima il malore improvviso a una profondità di circa 30 metri, poi la morte. Il personale sanitario del 118 intervenuto sul posto, infatti, non ha potuto fare molto se non constatare il decesso: la 71enne è morta affogata sotto gli occhi increduli di chi era con lei. È stata l’amica ad accorgersi di tutto, a lanciare l’allarme e a portarla a riva. Ma purtroppo era già troppo tardi.