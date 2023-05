Joy Run 2023 a Castel Romano: ecco quando e come partecipare alla gara competitiva di 10 km

Quest’anno sul territorio di Castel Romano, si svolgerà la Joy Run 2023. La gara podistica, per questa edizione, vedrà un percorsi di 10 km. La manifestazione sportiva si svolgerà nei pressi del Castel Romano Designer Outlet, con lo start degli atleti programmato per le 8.45 di mattina. L’evento sportivo si svolgerà nella giornata di domenica 21 maggio 2023, con le iscrizioni alla gara che si sono aperte nella giornata di oggi.

La Joy Run 2023 a Castel Romano

Si tratterà di una gara di corsa su strada con un percorso di 10 km, che vedrà una competizione individuale maschile e femminile, oltre che di società. Nell’edizione 2022, sul tracciato trionfarono l’atleta italiana Sara Carnicelli e il corridore moldavo Maxim Raileanu. La gara inizierà di mattina presto, dove dalle 8.45 gli atleti potranno provare il nuovo circuito omologato dalla FIDAL. Un percorso che, per la felicità dei corridori in gara, è caratterizzato da strade ampie e sicure, che si sviluppano lungo le strade della campagna romana e che portano verso il mare del territorio di Torvaianica.

L’organizzazione dell’evento sportivo e come partecipare

La Castel Romano Joy Run 2023 è organizzata dal Castel Romano Designer Outlet, con l’importante collaborazione della LBM sport team, insieme al Patrocinio del Municipio Roma IX e la sponsorizzazione dell’Asics. Dopo il grande successo nazionale della manifestazione podistica, il Gruppo McArthurGlen ha deciso di portare l’evento anche fuori dai confini italiani: è stata riproposta la gara anche nei cinque Design Outlet in giro per l’Italia. Il 14 maggio 2023, infatti ci saranno le tappe di Noventa di Piave, Barberino e La Reggia, mentre il 21 maggio sarà il turno di Serravalle e Castel Romano. Per partecipare alla manifestazione, basterà segnarsi attraverso il portale “Enter-Now” o i punti vendita LBM Sport. A tutti i partecipanti, sarà consegnata una t-shirt tecnica firmata Asics, oltre che un buono da spendere presso un marchio sportivo dentro Design Outlet.