La fortuna bacia il Lazio: vinti al 10eLotto 59mila euro

La fortuna continua a baciare la Capitale e non solo. Nel Lazio si registra, infatti, una fortunata doppietta al gioco del 10eLotto che ha permesso di portarsi a casa la bellezza di 59mila euro. Una prima vincita è stata effettuata a Roma mentre la seconda in una cittadina della provincia, a Castelnuovo di Porto, a seguire tutti i dettagli.

La fortuna bacia la Capitale: vinto un milione di euro al Million Day

La doppietta fortunata al gioco del 10eLotto

Doppietta nel Lazio grazie al 10eLotto. Nell’estrazione di sabato 17 giugno, come riporta Agipronews, arriva da Roma la vincita più importante di giornata. Nella capitale è stato infatti centrato un “9 Oro” da 50.001 euro grazie a un’estrazione della modalità frequente. Invece, in provincia di Roma è da segnalare una vincita da 9mila euro a Castelnuovo di Porto grazie a un “3 Doppio Oro”. Infine, ricordiamo che l’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 23,6 milioni di euro, per un totale di 1,8 miliardi da inizio anno. Ma come funziona il gioco del 10eLotto?

Il funzionamento

Iniziamo subito col dire che il 10eLotto è un gioco a moltiplicatore con il quale si possono giocare da 1 a 10 numeri compresi tra 1 e 90. E’ possibile giocare da un minimo di 1€ ad un massimo di 200€, con incrementi di 0,50€ per ciascuna delle tre modalità d’estrazione. Ad ogni estrazione, tra i numeri della ventina vincente 10eLotto verranno estratti due Numeri Oro.

Aggiungendo l’opzione “Numero Oro” alla giocata, se il numero oro estratto è tra i numeri giocati si accede a premi più ricchi del 10eLotto base. Aggiungendo invece l’opzione “Doppio Oro” se tra i numeri giocati sono presenti entrambi i Numeri Oro estratti, si accede a premi ancora più ricchi del 10eLotto base. Selezionando il Numero Oro il costo della giocata raddoppia. Selezionando invece il Doppio Oro il costo della giocata triplica. Ma non finisce qui.

L’opzione “Extra”, il Gong e le estrazioni

Aggiungendo l’opzione Extra si partecipa, con gli stessi numeri, all’estrazione di 15 numeri tra i 70 non ulteriori stratti al 10eLotto. Invece, con l’opzione Gong si partecipa, con un nuovo numero scelto tra 1 e 90, all’estrazione di 1 numero tra 90 aggiuntiva e indipendente, fatta nello stesso concorso al termine dell’estrazione. Ricordiamo poi che si hanno a disposizione tre tipologie di estrazione: estrazione ogni 5 minuti, estrazione del Lotto e estrazione immediata.