La Roma fa incetta di sanzioni: oltre 102mila euro in un anno e mezzo, 27mila solo per il derby

Oltre centomilaeuro di multe in un anno e mezzo. È questo il bilancio del club giallorosso e il derby, tenutosi la scorsa domenica, ne è stato un tangibile esempio. Risse a colpi di parole, proteste, espulsioni, un comune denominatore che va avanti ormai da un anno e mezzo. Fatti che si ripetono non tanto sul campo ma fuori. Una modalità fumantina e costosa quella della squadra che da agosto 2021 ha dovuto pagare alla Lega 102.500 euro per i comportamenti scorretti dei suoi collaboratori.

Roma, mazze e coltelli prima del derby: arrestati ultras romanisti di estrema destra

Le sanzioni del club giallorosso

Il record e non in positivo, si è avuto domenica scorsa in occasione del derby con 27.000 euro di multa per l’espulsione di Nuno Santos, quella di Crisante e il ritardo dei giallorossi nel rientro dall’intervallo. Inoltre, contro il Sassuolo Kumbulla è costato 5.000 euro, a Cremona invece l’espulsione di Mou è valsa 10.000 euro. Non sono poi mancate le piccole sanzioni per Pellegrini, Zaniolo, Foti e Nuno Santos. Ma non finisce qui. Nella partita contro il Verona dello scorso anno, si è registrato il record stagionale con 25.000 euro per il rosso allo Special One e 5.000 per una bestemmia di Rapetti rivolta alla panchina avversaria. Da esse non è rimasto fuori nemmeno il preparatore dei portieri protagonista a Bodo lo scorso anno anche di una rissa con l’allenatore avversario che destò non poco imbarazzo nella società. Insomma, sono varie le intemperanze che vedono coinvolte sia i calciatori ma anche lo staff del club giallorosso.

Gli europei di calcio 2024

Al detto delle intemperanze che vedono coinvolta la Roma, la nostra nazionale è pronta a scendere in campo per gli europei di calcio che si terranno in Germania dal 14 giugno al 14 luglio prossimo nelle seguenti città: Berlino, Monaco, Colonia, Dortmund, Dusseldorf, Francoforte, Gelsenkirchen, Amburgo Lipsia e Stoccarda. Invece, per quel che riguarda l’inizio delle partite di qualificazione, l’Italia è stata inserita nel girone C e debutterà il 23 marzo prossimo a Napoli contro l’Inghilterra.