Qualificazioni Europei 2024: quando gioca l’Italia, date, gironi e calendario completo

Dopo la mancata partecipazione ai mondiali del Qatar, la nostra Nazionale in vista degli Europei di calcio 2024 è pronta nuovamente a scendere in campo. In merito, emergono ora spontanee le seguenti domande: dove si giocano gli europei 2024? Ed ancora, quando iniziano le partite di qualificazione dell’Italia? Rispetto al primo interrogativo iniziamo subito col dire che gli Europei di calcio 2024 si disputeranno in Germania dal 14 giugno al 14 luglio prossimo. Invece, per quel che riguarda l’inizio delle partite di qualificazione l’Italia è stata inserita nel girone C e debutterà il 23 marzo prossimo a Napoli contro l’Inghilterra.

Europei di calcio 2024, oggi il sorteggio qualificazioni: orario, dove vederlo e in che girone è l’Italia

Quando si terranno e quali città ospiteranno gli Europei di calcio 2024

Gli europei di calcio 2024 si disputeranno in Germania dal 14 giugno al 14 luglio prossimo. Ecco quali saranno le dieci città che ospiteranno le partite: Berlino, Monaco, Colonia, Dortmund, Dusseldorf, Francoforte, Gelsenkirchen, Amburgo Lipsia e Stoccarda. A gareggiare 24 squadre, nella speranza di di poter arrivare dritte alla finale che si terrà all’Olympiastadion di Berlino. Per quel che riguarda in particolare l’Italia, essa è stata inserita nel girone C e il 23 marzo prossimo debutterà a Napoli contro l’Inghilterra.

I gironi di qualificazione

I gironi di qualificazione degli europei 2024 sono dieci. Al momento l’unica nazionale qualificata è la Germania in quanto organizzatrice dell’evento. Vanno dirette agli europei le prime due classificate di ogni girone mentre gli altri posti vengono assegnati con gli spareggi. Ecco la composizione dei gironi di qualificazione che determineranno le restanti 23 squadre partecipanti agli europei di calcio 2024:

Gruppo A: Spagna, Scozia, Norvegia, Georgia, Cipro

Gruppo B: Paesi Bassi, Francia, Repubblica d’Irlanda, Grecia, Gibilterra

Gruppo C: Italia, Inghilterra, Ucraina, Macedonia del Nord, Malta

Gruppo D: Croazia, Galles, Armenia, Türkiye, Lettonia

Gruppo E: Polonia, Cechia, Albania, Isole Faroe, Moldova

Gruppo F: Belgio, Austria, Svezia, Azerbaijan, Estonia

Gruppo G: Ungheria, Serbia, Montenegro, Bulgaria, Lituania

Gruppo H: Danimarca, Finlandia, Slovenia, Kazakhstan, Irlanda del Nord, San Marino

Gruppo I: Svizzera, Israele, Romania, Kosovo, Bielorussia, Andorra

Gruppo J: Portogallo, Bosnia ed Erzegovina, Islanda, Lussemburgo, Slovacchia, Liechtenstein

Il calendario delle qualificazioni dell’Italia agli Europei di calcio 2024

Ecco invece il calendario delle qualificazioni dell’Italia: