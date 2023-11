Ladra con il bimbo di 3 mesi in azione a Termini: bloccata dai Carabinieri, presa anche la complice

Mamma e ladra, con il figlio piccolissimo con sé. Una donna è stata fermata l’altra sera dai Carabinieri presso la stazione Roma Termini dopo essere stata pizzicata ‘a taccheggiare’ in un negozio. Con lei una complice, anch’essa bloccata dai Militari. Ecco cosa è successo.

Ladre in azione nella principale stazione ferroviaria della Capitale, nel mirino uno dei negozi presenti all’interno di Termini. La coppia, una addirittura con il bimbo di soli tre mesi con sé, era riuscita a trafugare diversi vestiti e profumi per un valore di quasi 400 euro; le loro gesta però non sono sfuggite al personale di sorveglianza e ad un Carabiniere libero dal servizio che è intervenuto prontamente. E a nulla sono valsi i loro tentativi di fuggire.

Taccheggiatrici arrestate a Roma Termini

Il tutto è accaduto la scorsa sera all’interno come detto di un negozio situato nella Stazione Termini. Qui le due donne, una di queste con al seguito il figlio praticamente appena nato, sono state notate dal personale di sicurezza e da un Carabiniere libero dal servizio, mentre cercavano di darsi alla fuga dopo aver rubato articoli di abbigliamento e profumi, per un valore complessivo, per la precisione, di 385 euro, dopo aver rimosso con destrezza le placche antitaccheggio.

Portate in caserma

Le due donne sono state quindi condotte in caserma dai Carabinieri del Nucleo Scalo Termini intervenuti subito sul posto. La refurtiva è stata in parte restituita alla responsabile dell’esercizio commerciale che ha presentato denuncia querela. Una sola delle due donne è stata trattenuta in caserma perché gravemente indiziata del reato di concorso in furto aggravato mentre, l’altra è stata denunciata per lo stesso reato e rilasciata.

