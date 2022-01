Ladri golosi in azione: rubano più di mille pacchetti di gomme da masticare

Ladri di gomme da masticare. Sembra strano, quasi uno scherzo, invece è successo davvero e ieri pomeriggio i Carabinieri della Stazione di Rignano Flaminio hanno arrestato una coppia di cittadini stranieri, lui 25 e lei 19 anni: entrambi dovranno rispondere di furto aggravato in concorso.

Ladri di gomme da masticare in azione

La coppia, che si trovava in un supermercato, è passata nella zona delle casse senza pagare nulla. Ma con una borsa piuttosto voluminosa che ha attirato l’attenzione del personale del negozio, che ha subito avvertito i militari. I carabinieri, quando sono intervenuti, hanno fermato i due, che nel frattempo stavano cercando di allontanarsi frettolosamente. Ed è qui che è stata fatta la scoperta. Subito dopo la perquisizione personale e veicolare, i Carabinieri hanno trovato circa un migliaio di pacchetti di gomme da masticare, di varie marche, oltre ad alcuni generi alimentari, tutto per un valore complessivo di circa 600 euro. Al termine delle operazioni, i due ‘strani’ ladri sono stati arrestati e ora si trovano ai domiciliari nelle rispettive abitazioni in attesa, come disposto dall’Autorità Giudiziaria, del giudizio direttissimo.