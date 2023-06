Ladri nella casa di Samantha De Grenet ai Parioli: “Potevamo trovarci faccia a faccia con loro”

Svaligiata la casa di Samantha De Grenet a Roma. Brutta disavventura per la nota showgirl che alcuni giorni fa, rincasando, ha trovato l’amara sorpresa di veder il proprio appartamento ai Parioli “ripulito dai ladri”. Fortunatamente, stando a quanto dichiarato dalla conduttrice, i malviventi non avrebbero fatto in tempo a finire il lavoro considerando proprio il suo rientro a casa in compagnia del marito. Ma questo non ha reso meno ingente il bottino, soprattutto considerando l’aspetto affettivo dei beni trafugati. Tanto che la stessa De Grenet ha lanciato una sorta di appello per riavere indietro gli oggetti che le sono stati portati via.

Il furto a casa di Samantha De Grenet a Roma: in azione ladri acrobati

L’episodio risalirebbe alla scorsa settimana ma la notizia si è diffusa soltanto in queste ore. Samantha De Grenet e suo marito, Luca Barbato, avevano da poco fatto rientro a casa sabato sera poco prima dell’ora di cena. “Devono essere rimasti sorpresi dal nostro arrivo dato che hanno rovistato soltanto in due stanze – racconta la showgirl – probabilmente ritenevano che rimanessimo fuori per tutto il weekend”. Di fatto la coppia avrebbe potuto incrociare i ladri: “Quella che abbiamo subito è una violenza vera e propria. Poi però penso penso pure che poteva andare peggio, che poteva esserci mio figlio a casa. E che poteva accaderci qualcosa di brutto. In questo senso sono sicuramente sollevata“.

L’appello

Come riporta stamattina Il Messaggero la showgirl, che non è la prima volta che subisce il furto in una delle sue case (anche a Milano, ndr), ha lanciato un messaggio ai malviventi: “Sarei pronta perfino a pagare una sorta di riscatto, a chi mi aiutasse a rientrare in possesso di oggetti che mi sono stati portati via e che per noi hanno un valore affettivo enorme. Quali? Chi li ha presi, lo sa“. Quindi la chiosa: “Se i ladri stanno leggendo queste mie parole gli posso dire una cosa: ormai è stato rubato tutto ciò che si poteva rubare“. In corso di quantificazione il bottino complessivo del furto.