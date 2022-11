Samantha De Grenet, chi è il marito Luca Barbato: età, lavoro, figlio Brando, foto e Instagram

Tutto pronto, dopo l’emozionante puntata di ieri, per il classico e imperdibile appuntamento della domenica con Verissimo. Tra gli ospiti di oggi anche la showgirl e conduttrice Samantha De Grenet, che si racconterà ai microfoni di Verissimo: dalla carriera all’amore per il marito Luca Barbato, padre del suo unico figlio Brando. Che sarà in studio con la mamma!

La storia d’amore tra Samantha De Grenet e Luca Barbato

Si chiama Luca Barbato l’uomo che ha conquistato la showgirl romana Samantha De Grenet. Lui è più giovane di lei di 5 anni e la coppia è convolata a nozze ben due volte. La prima nel 2005, poi annullata dalla Sacra Rota, la seconda nel 2015, nella città di Terni. I due, infatti, per un periodo sono stati lontani, poi si sono ritrovati e hanno ripreso in mano le loro vite. Insieme al figlio Brando, nato nel 2005. Ora la coppia è felice e affiatata, complice come non mai.

Cosa sappiamo su Luca Barbato

Luca Barbato è nato il 30 luglio del 1975 sotto il segno del Leone a Terni, in Umbria. Non abbiamo molte informazioni sulla sua vita privata, ma sappiamo che da anni vive a Roma. E lavora come ingegnere: è titolare, tra l’altro, della società Metriquadri Network Immobiliare, un’azienda specializzata in compravendita, progettazione e ristrutturazione.

Instagram

Luca Barbato, da sempre schivo e riservato, ha un profilo Instagram e con l’account @lucabrbato01 vanta oltre 2.000 followers. Ma il profilo è in modalità privata!