Ladro in fuga sulla Colombo, si schianta e viene investito: è grave. Feriti anche due poliziotti

E’ successo davvero di tutto l’altra sera a Roma, lungo la Cristoforo Colombo. Un uomo è finito in gravi condizioni in Ospedale dopo essere stato investito da un’auto al termine di un inseguimento con la Polizia. Feriti nella circostanza anche due agenti.

Prima ha ignorato l’alt della Polizia, poi è scappato via a tutta velocità nel tentativo di seminare gli agenti. E’ questa la cronaca dell’ultimo inseguimento avvenuto lungo le strade della Capitale, in questo caso in Via Cristoforo Colombo. I fatti nel weekend, nella serata di sabato, intorno all’ora di cena.

Inseguimento da film sulla Colombo

Tutto è iniziato quando una macchina, che stava procedendo ad alta velocità sulla Colombo, è stata intercettata da una Volante della Polizia di Stato – all’altezza di Via dell’Oceano Pacifico – che gli ha intimato l’alt. Quest’ultima però, anziché fermarsi, ha accelerato cercando di dileguarsi in fretta e furia.

Ne è nato così un rocambolesco inseguimento andato avanti fino a quando la macchina in fuga, una Mercedes, ha finito la sua corsa andando a sbattere. Gli occupanti però, due persone in tutto, non si sono arresi e, nonostante l’auto fuori uso, hanno deciso di scappare a piedi.

L’investimento

Uno dei due però non si è accorto che nel frattempo stava sopraggiungendo un’altra macchina che, secondo quanto ricostruito, non ha potuto evitare l’impatto. L’uomo, centrato in pieno, è stato sbalzato quindi sull’asfalto. Si tratta di un 32enne di nazionalità albanese, portato in codice rosso in Ospedale (al Sant’Eugenio, ndr): nonostante la gravità delle ferite subite non sarebbe in pericolo di vita. Feriti nella circostanza anche due poliziotti coinvolti nell’inseguimento. Caccia aperta adesso all’altro fuggitivo – che dovrebbe essere un connazionale del 32enne – che dopo l’incidente è riuscito a far perdere le proprie tracce.

Denunciato il ladro

Per quanto riguarda la persona fermata, quest’ultima è stata denunciata per resistenza a pubblico ufficiale ma anche poiché nella macchina sono stati ritrovati arnesi atti allo scasso. Da quest’ultimo elemento si comprende allora il motivo della tentata fuga: sul caso, pertanto, proseguono gli accertamenti da parte della Polizia. Per quanto riguarda infine i poliziotti rimasti feriti durante l’inseguimento – nel testa a testa anche la Volante di servizio ha avuto infatti a sua volta un incidente – questi ultimi hanno riportato fortunatamente conseguenze non gravi.