Inseguimento a Roma: due 15enni in fuga senza casco sullo scooter rubato

Adolescenti e baby criminali, inseguimento la scorsa notte a Roma tra i Carabinieri e due 15enni. Poco prima avevano rubato uno scooter e, alla vista dei Militari, si sono dai alla fuga.

Scooter rubati nella Capitale, continuano a registrarsi nuovi casi. E spesso, come in questo caso, i responsabili sono dei giovanissimi. La coppia di malviventi, a dispetto dell’età, aveva rubato uno scooter e si era allontanata dal luogo dove era parcheggiata a bordo del mezzo stesso. Per loro sfortuna hanno però incrociato i Carabinieri che, notandoli senza casco, gli hanno intimato l’alt.

Per nulla disposti a fermarsi, è nato così un breve inseguimento fino a quando i Militari non sono riusciti a fermarli. In loro possesso sono stati trovati anche diversi arnesi da scasso.

Inseguimento in Piazza degli Euganei

I due 15enni, questa la loro età come detto, stavano transitando in Piazza degli Euganei quando hanno incrociato i Carabinieri. Siamo in zona Montesacro/Tufello. I due giovani, a quel punto, hanno accelerato nel tentativo di seminarli. Il loro tentativo però non è riuscito e poco dopo sono stati bloccati.

I Carabinieri hanno così accertato che il motoveicolo, palesemente manomesso, era stato asportato poco prima. I ragazzini, entrambi romani, sono stati anche trovati in possesso di due cacciaviti e un set di chiavi a brugola utilizzati per forzare il ciclomotore. Per loro è scattato inevitabilmente l’arresto in attesa della decisione dell’autorità competente.

Un fenomeno in crescita in zona

Nella stessa zona, qualche giorno fa, si era ripresentato uno scenario analogo. Quattro ragazzini, tutti minorenni, a meno di 2 km da dove si sono verificati i fatti della scorsa notte, sono stati bloccati mentre stavano armeggiando attorno ad un motorino. Anche in quel caso gli autori, giovanissimi studenti di cui uno solo già con precedenti, erano stati accompagnati in caserma. A quanto pare però non si trattava di un episodio isolato a Montesacro: e adesso inevitabilmente la soglia di allerta sul fenomeno – che riguarda ricordiamo tutta Roma – dovrà salire giocoforza.