L’appiglio cede durante la scalata: 26enne di Roma precipita per 20 metri, interviene l’elisoccorso (FOTO)

Attimi di paura nel pomeriggio di ieri in montagna, al confine tra Lazio e Abruzzo. Qui un ragazzo di Roma, che stava facendo un’escursione insieme ad un gruppo di amici, è precipitato per circa 20 metri dopo il cedimento, sembrerebbe, di un appiglio.

L’incidente sulle montagne della Duchessa

Per soccorrere il ragazzo sono intervenuti gli operatori specializzati del soccorso Alpino e Speleologico Lazio – CNSAS unitamente ai Vigili del Fuoco e ai militari del soccorso alpino della Guardia di Finanza. Inviata anche un’eliambulanza della Regione Lazio e un elicottero dei Vigili del Fuoco proveniente dall’Abruzzo. Ad ogni modo l’incidente si è verificato ieri, domenica 2 ottobre, nel primo pomeriggio esattamente sulla parete nord del Murolungo sulle montagne della Duchessa, in provincia di Rieti, al confine con l’Abruzzo.

La dinamica

Stando a quanto ricostruito il giovane alpinista, ragazzo di una cordata formata da 4 giovani, tutti di 26 anni e residenti a Roma, è precipitato per circa 20 metri, presumibilmente a causa di un cedimento di un appiglio. Dopodiché è finito poco più sotto – su un terrazzamento roccioso – inizialmente perdendo conoscenza e procurandosi diversi traumi.

26enne romano elitrasportato al Gemelli

L’intervento di soccorso è stato particolarmente complesso a causa delle condizioni meteo instabili che non hanno permesso fin da subito l’arrivo dei mezzi aerei e dal luogo particolarmente impervio ove è avvenuto l’incidente. Dopo le prime cure sul posto, il ragazzo è stato recuperato tramite verricello dal tecnico di elisoccorso del Soccorso Alpino a bordo dell’eliambulanza e trasportato al Policlinico Agostino Gemelli di Roma (ma, sembrerebbe, non in codice rosso). Al momento non si dispongono di ulteriori dettagli circa le sue condizioni. Per quanto riguarda gli altri tre ragazzi sono stati recuperati dall’elicottero dei Vigili del Fuoco e riaccompagnati in località Cartore dove avevano lasciato l’automobile.