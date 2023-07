Tantissima paura per cinque ragazzi disabili, rimasti bloccati su via Pontina sotto il sole bollente. L’auto su cui viaggiavano, di ritorno da una mattinata in piscina, è rimasta in panne all’altezza del km 49,900, nei pressi di Aprilia. Sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale di Latina, che hanno provveduto a mettere in salvo i ragazzi e a trasportarli al sicuro.

La ricostruzione: veicolo in panne sulla Pontina sotto il sole cocente

Giornata di paura per cinque ragazzi disabili. Il van su cui viaggiavano ha improvvisamente iniziato a perdere olio dal motore e così sono rimasti tutti bloccati sulla Pontina sotto il sole cocente. Il fatto è accaduto venerdì 14 luglio su via Pontina, all’altezza del km 49,900, all’altezza di Aprilia. Erano circa le 14 di una bollente giornata di luglio, quando l’automobile su cui viaggiavano cinque ragazzi disabili è finita in panne. Senza aria condizionata, i ragazzi sono dovuti scendere dal veicolo e hanno dovuto aspettare l’arrivo della Polizia Stradale di Latina sotto il sole cocente. La conducente del veicolo ha notato un guasto ed ha accostato, richiedendo subito aiuto. In suo soccorso sono arrivati gli agenti, che hanno provveduto a trasbordare i ragazzi su un altro mezzo dell’associazione che nel frattempo era giunto sul posto. Per permettere questa operazione e la pulizia della strada, gli agenti della Polstrada hanno dovuto provvedere alla chiusura di una delle corsie della Pontina in direzione Roma. I poliziotti hanno anche dovuto gestire il traffico che si era formato in quel momento. Tutto è tornato alla normalità intorno alle ore 15. Alla fine, non ci sono stati ulteriori problemi grazie all’intervento degli agenti, coordinati dal dirigente Gian Luca Porroni.

Allerta rossa a Roma e nel Lazio per le alte temperature

Quando parliamo di paura non lo facciamo a caso. Parliamo di un’allerta emanata dal Ministero della Salute. In tutto il Lazio le temperature sono altissime ed è stato per questo lanciato l’allarme da bollino rosso: Roma, Latina, Frosinone, Rieti, Viterbo sotto la canicola africana venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 luglio. E la situazione, a giudicare dalle previsioni, non è destinata a migliorare nei prossimi giorni. Anzi, con l’arrivo dell’anticiclone Caronte le temperature subiranno un’ulteriore impennata.