Lavoratori in nero e troppi posti letto: chiusa una Guest House nella Capitale

Un lavoratore in nero, posti letto in sovrannumero e mancata registrazioni in Questura degli ospiti della struttura ricettiva. Una serie di violazioni per le quali una Guest House, situata nel quartiere di Porta Pia a Roma, è stata chiusa dagli uomini della Polizia di Stato che, proprio in questi giorni, stano svolgendo controlli accurati all’interno delle strutture ricettive della Capitale.

Strutture ricettive al setaccio da parte degli agenti di Polizia

Accertamenti sulla regolarità di B&B, resort, case vacanza, ostelli presenti sul territorio cittadino che hanno portato a scoprire la presenza di una Guest House con diverse irregolarità, a causa della quale ne è stata disposta la chiusura per 5 giorni in quanto, in applicazione dell’articolo 100 del Testo Unico di Pubblica Sicurezza. Una decisione presa dal Questore che, alla luce della richiesta formulata dai poliziotti e delle violazioni rilevate ha disposto la sospensione temporanea della licenza per ragioni di ordine e sicurezza pubblica.

Diverse le irregolarità riscontrate in una Guest House

Da un controllo effettuato dai poliziotti della Divisione Amministrativa della Questura di Roma è emerso, infatti, che nella struttura c’erano più posti letto di quelli autorizzati; alcuni ospiti non erano stati debitamente registrati e segnalati alla Questura ed infine il dipendente presente all’atto del controllo non aveva nessun contratto di lavoro. La stessa Divisione, fatti i dovuti riscontri, ha realizzato un’accurata istruttoria al termine della quale il Questore di Roma ha emesso il provvedimento di sospensione.

I controlli delle forze dell’ordine proseguiranno anche nei prossimi giorni

Nei prossimi giorni proseguiranno i controlli, anche alla luce di queste nuove forme di strutture ricettive finalizzate a guadagnare fittando parte di abitazioni private nelle quali, solitamente, il proprietario dovrebbe vivere. Una soluzione molto simili ai Bed and Breakfast e sulle quali le forze dell’ordine svolgeranno accertamenti al fine di verificare il rispetto delle normative imposte.