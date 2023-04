Lavori sul Grande Raccordo Anulare, cambio delle barriere laterali alle uscite della Cassia Veientana

Tempo di lavori sul Grande Raccordo Anulare, storica arteria stradale che circonda tutta Roma. Infatti, in questi giorni verranno effettuati dei lavori alle entrate e le uscite della “Cassia Veientana”, nel quadrante Nord della Città. Il lungo percorso, per chi non lo sapesse, collega verso i quartieri dell’Olgiata, Formello e La Storta. Le manutenzioni, che interesseranno il cambio delle barriere laterali e il loro bordo, provocheranno qualche disagio ai motorizzati per la chiusura dei passaggi sul GRA.

I lavori all’uscita del Grande Raccordo Anulare, altezza Roma Nord

I lavori, da martedì 11 aprile, interesseranno le rampe di ingresso del GRA in carreggiata interna e in uscita in carreggiata esterna. Continuano i lavori di messa in sicurezza della Cassia Bis che fino a oggi si sono svolti solo in orario notturno, da martedì 11 aprile, Anas (Gruppo FS Italiane), le attività riguardanti la sostituzione delle barriere bordo ponte della statale 2 Bis “Cassia Veientana”, interesseranno nello specifico le rampe di ingresso del Grande Raccordo Anulare in carreggiata interna e le rampe di uscita in carreggiata esterna e saranno svolte in orario diurno.

L’intervento consiste nella sostituzione delle barriere di sicurezza ed ha l’obiettivo di innalzare ulteriormente i livelli di sicurezza dell’arteria interessata da elevati flussi di traffico sia in entrata che in uscita dalla Capitale. I lavori prevederanno l’istallazione di un cantiere fisso, per un tratto di soli 500 metri, per il quale si renderà necessario il restringimento di carreggiata, garantendo il transito della circolazione sulla corsia non interessata dai lavori. Tali manutenzioni stradali, oltre ad aumentare la sicurezza all’interno del Grande Raccordo Anulare, servono anche ad ammodernare questo anello stradale intorno a Roma. Lavori necessari, soprattutto in previsione del Giubileo che si svolgerà tra due anni all’interno della Capitale. L’obiettivo di sindaco Gualtieri, infatti, sono strade sicure per i molteplici pellegrini che visiteranno la nostra città.