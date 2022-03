Lavori sulla Pontina, le chiusure previste per il 23 e il 24 marzo: orari e come cambia la viabilità

Non si fermano i lavori sulla Pontina. Partiti lo scorso 21 marzo, proseguono le operazioni di allestimento dei cantieri per gli interventi di sostituzione dello spartitraffico centrale sulla strada statale 148 “Pontina”. Sono state invece ultimate le attività in direzione Terracina e la cantierizzazione proseguirà in direzione Roma.

Lavori sulla Pontina: chiusa la carreggiata in direzione Roma

Nelle notti del 23 e 24 marzo (dalle 22.00 alle 6.00) sarà chiusa la carreggiata in direzione Roma nel tratto compreso tra il km 17,670 (Castel di Decima – Castel Porziano) ed il 14,055 (Tor de cenci – Spinaceto sud). Una volta t erminate le operazioni preliminari in corrispondenza delle aree di cantiere resteranno chiuse le corsie di sorpasso in entrambe le direzioni; sia in orario diurno che notturno, con transito consentito sulle corsie di marcia.

Al via anche i lavori di sostituzione dello spartitraffico

I lavori di sostituzione dello spartitraffico centrale riguardano il tratto compreso tra il km 10,550 (Viale dell’Oceano Pacifico) e il km 24 (Castel Romano), per un investimento di oltre 5 milioni di euro. L’intervento, che rientra nell’ambito del piano di potenziamento e riqualificazione presentato da Anas lo scorso 29 aprile 2021, ha l’obiettivo di innalzare ulteriormente i livelli di sicurezza dell’arteria interessata da elevati flussi di traffico sia in entrata che in uscita dalla Capitale.

Lo spartitraffico preesistente sarà sostituito con una nuova barriera in calcestruzzo di ultima generazione, progettata e brevettata da Anas, denominata NDBA (National Dynamic Barrier Anas). La particolarità di questa barriera, alta 1,2 metri, consiste nella capacità di contenere eventuali urti con uno spostamento molto ridotto, anche in caso di mezzi pesanti e di due urti in rapida successione.

Si ricorda infine che il completamento del primo stralcio dei lavori è previsto entro la fine di maggio garantendo la piena transitabilità delle carreggiate già per il ponte del 2 giugno.