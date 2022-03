Lavori sulla Pontina, strada in via di riapertura, ancora lunghissime code: «Due ore per arrivare a Roma»

Dovrebbe essere in via di riapertura in questi minuti la statale 148 Pontina dopo la chiusura all’altezza di Castel di Decima che ha mandato letteralmente in tilt il traffico stamattina. In questo momento sono ancora lunghissime le code in direzione Roma ma la situazione è destinata a migliorare nei prossimi minuti.

Perché è stata chiusa la Pontina oggi

A bloccare la circolazione sono stati alcuni lavori in corso ad opera di Anas. Come comunicato prima dell’avvio dei lavori le deviazioni e le chiusure avrebbero dovuto interessare soltanto le ore notturne ma oggi, a causa di alcuni problemi, il cantiere è rimasto aperto anche dopo le 6.00.

Da quanto ricostruito infatti, nel corso di un intervento programmato di rimozione e messa in sicurezza di un attraversamento idraulico all’altezza del km 17+000, la ditta incaricata avrebbe avuto dei problemi di natura tecnica che sarebbero stati risolti soltanto nei minuti scorsi.

Traffico Pontina, la situazione in questo momento

In questo momento lunghe code si registrano ancora sulla statale Pontina in direzione Roma. La fila inizia da Pomezia ma, come detto, dovrebbe pian piano iniziare a smaltirsi. Risolte invece le situazione legate agli incidenti di stamattina che hanno contribuito ulteriormente ad aumentare il traffico sempre verso la Capitale.

Aggiornamento ore 11.43 – La Pontina è stata riaperta al traffico. Le code sono quasi state smaltite del tutto.

Le testimonianze: in coda per oltre due ore

Tantissimi i disagi riscontrati dagli utenti. Oltre due ore i tempi di percorrenza per raggiungere Roma a causa della chiusura. «Mio fratello è da questa mattina dalle 7:30 che è fermo a Castel di Decima», scriveva un utente poco prima delle 10.00. «E’ dalle 8:30che sto in fila», aggiunge un altro pendolare dopo un’ora di attesa in coda. Insomma, una mattinata, l’ennesima, da cancellare sulla Pontina.

https://twitter.com/LuceverdeRoma/status/1498949183067332609

Aggiornamento ore 13.30

Come fa sapere Anas, a causa di un ritardo per motivi tecnici nella rimozione di un cantiere notturno, questa mattina lungo la statale 148 “Pontina”, in direzione Roma, la circolazione ha subito rallentamenti dall’altezza del km 25 fino al km 19,600, a Castel Romano (Roma). I lavori che dovevano terminare entro le ore 6.00 di questa mattina, riguardano la realizzazione di un attraversamento idraulico sottostante la statale. Poco fa, alle 13.30, il traffico è tornato regolare in entrambe le direzioni.