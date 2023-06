Lavori sulla Roma-Lido, servizio limitato tra Porta San Paolo e Vitina: ecco da quando

Spesso i pendolari della Metromare, meglio conosciuta come Roma-Lido, si trovano a dover fare i conti con ritardi, cancellazioni e guasti dei treni. Disservizi che danno luogo a non pochi contrattempi per coloro che usano la linea per recarsi a scuola o a lavoro. Ora, i cittadini dovranno far fronte ad ulteriori limitazioni al servizio che di per sé è già piuttosto instabile e precario. Limitazioni che si rendono necessarie per consentire i lavori di rinnovo dell’infrastruttura ferroviaria. Ma quando verranno effettuati e a che ora?

I lavori di rinnovamento sulla Metromare (ex Roma-Lido)

I lavori saranno effettuati per due sabati consecutivi. Le date da segnare in agenda sono le seguenti: sabato 17 giugno e sabato 24 giugno. Le attività di rinnovo dell’infrastruttura ferroviaria avranno luogo dalle ore 5.15 alle ore 18.00. Come spesso accade in questi casi, il servizio subirà delle limitazioni che nella fattispecie saranno attive nel tratto compreso tra le stazioni di Porta San Paolo e Vitinia. Ora, è bene sottolineare che al fine di limitare quanto più possibile i disagi ai cittadini, nella tratta indicata è previsto un servizio sostitutivo di bus navetta. Verranno comunque dati aggiornamenti via social sull’andamento dei lavori, così da tenere sotto controllo la situazione.

I disservizi

Dunque, per i prossimi due sabati gli utenti della Roma Lido si troveranno a fare con qualche limitazione sulla linea. Tuttavia, si può dire che, in un certo qual modo, gli utenti ci “hanno fatto il callo” in quanto non è certamente la prima volta che la circolazione ferroviaria subisce delle modifiche o simili. Infatti e spesso, sulla Metromare gli imprevisti sono all’ordine del giorno: treni guasti, rallentamenti, cancellazioni e chi più ne ha più ne metta. Una vera e propria odissea per i pendolari che cercano di raggiungere il posto di lavoro o i banchi di scuola. Un copione che si ripete identico giorno dopo giorno e che ha come diretta conseguenza l’affollamento delle banchine nella speranzosa attesa del treno, alla stregua di un miraggio, nonché persino il rischio di non riuscire a salire per via dell’ingente quantitativo di persone che cerca di conquistarsi un posticino sul convoglio e arrivare, finalmente, a destinazione.