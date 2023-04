Metromare, guasto sulla linea: ferma la Roma-Lido, pendolari furiosi

La Metromare si conferma una delle peggiori linee d’Italia. Questa mattina un guasto sulla Roma-Lido ha bloccato la circolazione sulla tratta tra Acilia e Magliana, dove sono stati attivati i bus sostituivi. Ma i problemi, come prevedibile, hanno avuto ripercussioni sull’intera linea, con ritardi e vagoni pieni.

Atac comunica che il servizio è funzionante da Ostia, nel tratto tra Colombo e Acilia, ma gli utenti segnalano che anche lì ci sono stati problemi di notevoli ritardi. E, una volta arrivati ad Acilia, è il caos. Delle navette, infatti, nemmeno l’ombra. Il tempo di attesa medio è di almeno 40 minuti, con i passeggeri che si accalcano sui marciapiedi.

Pendolari infuriati

“Da Ostia fino ad Acilia abbiamo avuto ritardi e abbiamo viaggiato ammassati. Poi sembrava che il servizio avesse ripreso – commentano – Ma, sorpresa! – siamo dovuti scendere ad Acilia per prendere le navette. Che ovviamente non ci sono. Stiamo aspettando da 40 minuti. È una vergogna. Il solito servizio indecente. Paghiamo per intero un servizio che non vale nemmeno la metà della metà”.

Atac fa sapere che il problema è dovuto a un guasto alla linea aerea, sul quale i tecnici sono già al lavoro. Ma non si conoscono i tempi di risoluzione.

Ricordiamo che solo qualche giorno fa il Campidoglio aveva rigettato la proposta di “prestare” due treni dalla Linea A della Metro alla Roma-Lido. Ma non sono bastate oltre 23 mila firme, sottoscritte dai pendolari di due municipi, il IX e il X. E nemmeno proteste continue dovute ai disservizi atavici della linea che, seppur abbia cambiato nome, non ha di certo migliorato il servizio. La Roma-Lido, ormai Metromare, non ha avuto il “benestare” del Campidoglio per avere in prestito due treni in più, ceduti dalla Linea A della Metropolitana di Roma.

(foto da Fb gruppo “Comitato pendolari-Il Trenino)