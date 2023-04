L’ex non paga? La Cassazione: ‘Nonni costretti a pagare l’assegno di mantenimento per i nipoti’

Viene confermato il principio secondo il quale se i genitori sono inadempienti l’assegno di mantenimento devono versarlo i parenti prossimi. La questione già disciplinata con articolo di codice civile, il 316 bis, è tornata d’attualità nella causa tra due genitori romani separati, nella quale il papà è disoccupato e vive a casa con l’anziana madre.

La nonna deve versare l’assegno di mantenimento al nipote

Ebbene il tribunale ha stabilito che sia proprio l’anziana a corrispondere parte dell’assegno di mantenimento che avrebbe dovuto corrispondere il figlio per il nipote, come racconta La Repubblica. La somma dovuta dalla nonna ammonta a 200 euro. Ma l’anziana non ha accettato di buon grado la decisione di veder decurtata la sua pensione anche se si trattava di aiutare il nipote e pertanto ha presentato ricorso perché venisse coinvolta anche l’altra nonna. Un iter giudiziario terminato con un nulla di fatto.

La norma specifica che devono subentrare ‘gli ascendenti in ordine di prossimità’

Insomma se i genitori non ce la fanno a corrispondere l’assegno di mantenimento, conseguente alla separazione, allora devono subentrare i nonni. La norma del codice civile detta: ‘Gli ascendenti in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli’.

Possibile un ulteriore processo per valutare le responsabilità di entrambe le nonne

Nel caso di specie nonostante la Corte di Cassazione abbia rinviato la causa per un secondo pronunciamento al giudice d’Appello – in cui la nonna gravata dell’impegno economico ha chiesto all’altra nonna, quella materna, di intervenire -, la ricorrente si è vista rigettare l’istanza. L’errore è stato di non coinvolgere la ‘seconda’ nonna dal principio, per quanto sarà possibile con un nuovo procedimento giudiziario verificare le responsabilità eventuali anche della nonna materna. Perché è stato solo per un problema procedurale che quest’ultima non è stata considerata parte in causa.