Lifting e botox a prezzi stracciati: convenzione tra Regione Lazio e clinica dei vip

Tra i suoi clienti più “in” vanta Ilary Blasi, Belen Rodriguez e Chiara Ferragni. Ora, Villa Brasini, beauty clinic prediletta di vip e influencer, vanterà anche i dipendenti della Regione Lazio. I lavoratori di via della Pisana sono stati informati via mail che potranno usufruire di particolari scontistiche per trattamenti di bellezza come lifitng, botox e filler, con agevolazioni al 20% per numerosi tipi di interventi estetici.

Protesi al seno e rinoplastica per i dipendenti in Regione

L’apparenza conta, soprattutto nelle relazioni con il pubblico. Ecco così che l’Amministrazione di Francesco Rocca, Presidente della Regione, ha informato via mail i dipendenti di una speciale convenzione in essere, stipulata tra gli uffici regionali e la società Pangea Medical srl. L’indirizzo fa capo a Villa Brasini, clinica di Roma Sud molto gettonata perché ha tra i suoi clienti volti noti del mondo dello spettacolo e dei social.

D’altronde anche i politici sono volti pubblici, così consiglieri e assessori potranno usufruire ora di protesi al seno, rinoplastica, lifting non chirurgico e botox. Tra gli interventi anche il filler, le “punturine” per gonfiare le labbra, il laser per rimuovere i tatuaggi, i peli superflui o per rassodare glutei e cosce facendo sparire smagliature e cellulite. Non solo ritocchini, ma anche trattamenti come quelli di un macchinario che, in 30 minuti, produce un effetto di 20mila squat! Pacchetto completo quindi per i politici regionali, per cui la bellezza viene prima di tutto.

Convenzione tra Regione Lazio e Pangea Srl

Una misura di welfare particolare insomma (a proposito: il baby parking è stato invece bocciato). La società che figura nelle carte della convenzione è la Pangea Srl, ma l’indirizzo combacia con Villa Brasini, struttura che associa i trattamenti di medicina estetica a quelli tradizionali. A capo della clinica, Diletta Siniscalchi e il marito Riccardo Scifo, amministratore delegato di Real Medical. L’azienda è specializzata in presidi medico-chirurgici e collabora con aziende ospedaliere come il policlinico Gemelli, l’Ospedale Tor Vergata, l’Umberto I, il Bambino Gesù, oltre a numerose Asl e cliniche di Roma.