Litorale romano, guida in stato di ebbrezza e violazioni al volante: fioccano le denunce

Weekend di fuoco sul Litorale. Decine di sanzioni per diversi motivi: dalla guida senza cintura allo stato di ebrezza. Il report.

Fine settimana importante sul piano dei controlli all’interno del Litorale romano. La compagnia di Civitavecchia ha setacciato la parte nord del Litorale in provincia di Roma, concentrandosi particolarmente sulle zone di Cerveteri, Campo di Mare e Cerenova. Lo scopo è sempre lo stesso: combattere la criminalità e il degrado urbano secondo le nuove disposizioni.

I controlli si sono fatti più intensi e, specialmente nei weekend, si mantiene alto il livello di vigilanza perchè si presume ci possano essere maggiori infrazioni. I controlli, nello specifico, sono di qualsiasi genere e il report aggiornato conferma la tendenza per eccesso durante i fine settimana.

Litorale romano, boom di denunce nel weekend

Dovuta anche a una diversa affluenza nelle strade. Nello specifico le Forze dell’Ordine hanno fermato 2 soggetti alla guida che sono risultati positivi all’etilometro, è quindi scattata la denuncia per guida in stato di ebrezza e conseguente ritiro della patente. Successivamente sono state fermate 100 persone con una 60 di veicoli sotto esame: 20 le infrazioni generiche, dalla guida senza cintura ad alcune falle burocratiche.

Scadenza bollo e assicurazione, per non parlare della revisione e controlli correlati. 10 persone, poi, sono state denunciate per spaccio e possesso di sostanze psicotrope. Una soltanto è, invece, stata sorpresa ad abbandonare gli arresti domiciliari: fermata nuovamente. Il weekend ha prodotto una mole di lavoro abbastanza ampia per le Forze dell’Ordine che continuano a setacciare il Litorale.

Aumentano i controlli

Le previsioni, con l’arrivo della bella stagione, sono ancora più in espansione: si temono, infatti, più controlli e denunce dello scorso anno. Secondo le statistiche sarà una stagione piena dal punto di vista del controllo e le conseguenze che derivano da una politica ad alto impatto, come quella che non solo la Capitale sta portando avanti.