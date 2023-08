Lo sapevi che al centro di questa città esiste un laghetto nascosto? È incantevole

Lo sapevi che al centro di questa città esiste un bellissimo laghetto nascosto, ne conoscevi l’esistenza? E’ un qualcosa di veramente meraviglioso.

Eri a conoscenza del fatto che al centro di questa città c’è un laghetto meraviglioso di cui veramente in pochi ne sono a conoscenza? Parliamo di Roma, la città Eterna, la Capitale d’Italia che continua a regalare meraviglie anche a distanza di migliaia di anni.

Ebbene, sembra proprio che proprio al centro della città di Roma sia stato scoperto un laghetto davvero bellissimo, di cui in pochi ne sono a conoscenza. Si tratta di un laghetto davvero meraviglioso, da vivere e far divertire anche i più piccoli.

Lo sapevi che al centro di Roma c’è un laghetto nascosto?

La Capitale è sempre la Capitale, la città che a distanza di migliaia di anni continua a regalarci meraviglie. L’ultima scoperta riguarda un laghetto davvero meraviglioso che è stato scoperto al centro della città, meraviglioso non soltanto da guardare, ma proprio da vivere.

Non è il solo, visto che esplorando la città di Roma si possono scoprire davvero tantissimi laghetti sotterranei in cui l’acqua è così limpida e cristallina, da far rimanere a bocca aperta. Questi laghetti sono stati per tanto tempo sconosciuti e venuti alla luce soltanto molto dopo.

Roma è una delle città più belle d’Italia e non solo, le sue bellezze sono così tante che sicuramente visitarla una volta non è sufficiente. Sul territorio romano sono presenti vari monumenti, chiese, fontane, e adesso anche laghetti proprio al centro della città. Insomma, un luogo incredibile che regala meraviglie da ogni angolo.

Se si decide di visitare la città di Roma, sia che si è da soli che in compagnia della propria famiglia, sicuramente non ci si annoierà ma si troverà il modo di vivere appieno una esperienza fantastica.

Le meraviglie del sottosuolo romano

Lo abbiamo già detto, Roma è una città dalle mille risorse e meraviglie. i monumenti da visitare sono davvero tanti, monumenti che raccontano la storia della città di Roma, la tradizione e la cultura. Tuttavia, è anche il sottosuolo a regalare delle meraviglie. Lo sapevi che esistono delle vere e proprie meraviglie sotto il suolo? Parliamo di scoperte che sono state effettuate nel corso del tempo e che hanno meravigliato tutti quanti. Parliamo di grotte, di cunicoli nascosti, catacombe e reperti.

Ma ciò che ha maggiormente scoperto in questi ultimi tempi sono state delle scoperte effettuate nel sottosuolo. Si tratta di piccoli laghetti formati da falde acquifere sotterranee, i quali sono alimentati da infiltrazioni superficiali. Si trovano a circa una decina di metri sotto terra. Ma dove si trova questo laghetto tanto speciale?

Il laghetto nascosto nel pieno centro della Capitale

Tutti conoscono il Colosseo, il monumento storico per eccellenza, simbolo della città di Roma. Vicino all’anfiteatro, proprio in pieno centro a Roma, potrete ammirare questo splendido laghetto e vivere una bellissima esperienza. Si trova in Zona Celio, e parliamo del Convento dei Padri Passionisti, appartenente alla Basilica dei Santi Giovanni e Paolo.

Scendendo qualche metro e dirigendosi verso le fondamenta della Chiesa, si potrà fare un’esperienza davvero incredibile e meravigliosa. Si tratta di laghetti la cui acqua è davvero molto limpida e purissima, ma attenzione è molto fredda, visto che non è mai alla luce del sole.

La temperatura dell’acqua va dai 10 ai 14 gradi. E tu, avresti mai immaginato che Roma avesse dei laghetti nel suo sottosuolo?

La Capitale riesce sempre a regalare delle meraviglie e su questo non c’è proprio alcun dubbio. C’è anche un altro meraviglioso lago da visitare e si troverebbe nel quartiere Monteverde, proprio dietro Trastevere. E’ possibile visitare questo laghetto, grazie alle visite che sono organizzate dall’associazione No-profit Roma Sotterranea.

C’è anche un fiume, proprio sotto il Colosseo che arriverebbe alla Basilica di San Clemente, facilmente visibile nei sotterranei e arriva fino all’anfiteatro. Tempo fa questo fiume sfociava nel Tevere, poi in seguito all’ingresso della dinastia dei Tarquini in seguito ai lavori di ingegneria, venne incanalato nella Coaca Massima, che è la fogna costruita con l’obiettivo di bonificare la valle del foro.

Insomma la Capitale regala tante meraviglie, non soltanto quelle facilmente visibili ad occhi nudi, ma anche quelle da vivere sottoterra.