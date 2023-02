Lo steward americano che intona ‘Roma nun fa la stupida stasera’: passeggeri divertiti, standing ovation per il dipendente

Siamo sul volo Boston-Roma, quando ad un certo punto lo steward ha cominciato a parlare all’altoparlante della cabina. Fin qui nulla di strano, o almeno fino a quando il tono delle sue comunicazioni non ha sorpreso i passeggeri e strappato loro dei sorrisi e delle risate. Delle comunicazioni certamente insolite, inaspettate quelle del dipendente fatte forse per rendere partecipi i passeggeri nel clima romano. Sotto l’incredulità ed il divertimento dei presenti, lo steward ha cominciato ad intonare una celebre canzona della Capitale, conquistandosi la standing ovation dei passeggeri.

Lo steward americano che intona ‘Roma nun fa la stupida stasera’

Non le solite istruzioni di volo, bensì un celebre ed orecchiabile motivetto che ha colpito ed emozionato tutti: ‘Roma non fa la stupida stasera’, intona il dipendente con il proprio accento americano e poi prosegue con la conosciutissima strofa: ‘Scegli tutte le stelle più brillarelle che…Manna li mejo grilli pe’ fa’ cri cri…’ improvvisata, quest’ultima, apprezzata dai passeggeri a bordo. Il video è stato poi pubblicato dalla pagina Instagram Theromanpost e, nemmeno a dirlo, ha fatto il pieno di like e commenti: ‘Ma perché non mi capitano mai questi steward’, ‘Non ha l’accento romano ma il coraggio e l’impegno sono da apprezzare’. E poi, tra le risa generali, non manca qualcuno che ironizza sulle caratteristiche dei passeggeri: ‘Non c’era neanche un romano sennò lo sai che caciara che scattava alla fine’. O ancora, chi lo propone per la nuova edizione di Sanremo: ‘Potrebbe benissimo andare a Sanremo’. L’insolito messaggio dello steward americano ha senz’altro lasciato di stucco e divertito i passeggeri presenti a bordo del volo Boston- Roma che non dimenticheranno facilmente questa divertente vicenda che li vede protagonisti.