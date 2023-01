Lavorare come assistente di volo per Netflix: stipendio da 385 mila dollari, ecco come candidarsi

Netflix cerca un assistente di volo e lo stipendio offerto è davvero da capogiro. Un’offerta di lavoro che, dunque, fa gola a molti quella pubblicata dalla celebre piattaforma di streaming. Per lavorare come assistente di volo all’interno della nota azienda viene offerto uno stipendio che va dai 60.000 ai 385.000 dollari, pari a 355.000 euro. Il range della cifra è davvero molto ampio ed è dovuto alle nuove regole di trasparenza per gli annunci di lavori in vigore negli Stati Uniti. Nemmeno a dirlo, l’annuncio è diventato subito virale in quanto lo stipendio offerto è di circa sei volte superiore a quello medio di un assistente di volo negli Stati Uniti.

L’offerta di lavoro di Netflix

Come visto le cifre offerte da Netflix per la propria offerta lavorativa come assistente di volo sono letteralmente da capogiro ed anche il luogo nel quale verranno svolti i propri compiti non è certamente da meno. In particolare, per quanto riguarda il luogo di lavoro, l’assistente di volo ricercato da Netflix svolgerà i propri compiti all’interno di un jet Gulfstream G550, modello aereo del quale, nel mondo, ne esistono 600 esemplari e dal costo di 50 milioni di dollari. A governarlo due piloti mentre la gestione dei 30 metri che possono ospitare 19 passeggeri due assistenti di volo, uno dei quali è propri quello ricercato dalla celebre azienda. Ma quali sono le mansioni ed i requisiti richiesti per sperare di venire assunti?

Requisiti

Ecco di seguito i requisiti richiesti:

disponibilità a lavorare nel weekend e durante i giorni festivi;

discrezione e capacità di servizio al cliente;

giudizio indipendente;

essere in grado di alzare fino a 13.6 chilogrammi.

Queste le caratteristiche necessarie per inoltrare la propria candidatura e sperare di essere assunti. Tuttavia, va precisato che lo stipendio, più o meno elevato, sarà deciso in base a competenze, esperienze pregresse, capacità ed attitutidini di coloro che presenteranno domanda.