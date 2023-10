Lorenzo Pellegrini denunciato da una escort, parla la 24enne: “Non è un bravo ragazzo, mi ha reso la vita impossibile”

Lorenzo Pellegrini nel mirino di Corona e non solo. Denunciato per stalking da un’escort romena, il capitano della Roma pronto a querelare.

Lorenzo Pellegrini contro Fabrizio Corona e viceversa. La diatriba comincia un paio di giorni fa quando l’ex re dei paparazzi, dal proprio sito DillingerNews, lancia l’indiscrezione: “Lorenzo Pellegrini denunciato per stalking da una escort romena”. La situazione prende subito corpo sul piano mediatico e il capitano della Roma, che ufficialmente risulta sposato con figli, è pronto a tutelarsi. Prima un messaggio su Instagram dove prende le distanze da quanto affermato da Corona, poi la promessa di querelare la testata e il reporter.

“Spero che la Giustizia faccia il suo corso e le autorità tutelino le persone perbene”, ha scritto Pellegrini sui social. L’intemerata sul proprio account Instagram non è sufficiente all’ex Sassuolo per uscire dal pantano perchè Corona, non contento ma determinato a proseguire, fa uscire – sempre su DillingerNews – il testo di una telefonata avuta proprio con la escort romena.

Roma, Lorenzo Pellegrini indagato per stalking nei confronti di una escort: “Tutte sciocchezze”

Pellegrini, parla la escort romena: le dichiarazioni spiazzano il capitano giallorosso

La 24enne, stavolta, metterebbe tutto nero su bianco: “Pellegrini – si sente nell’audio ufficiale – non è un bravo ragazzo. Ho tre, quattro, denunce al riguardo. Ci siamo iniziati a frequentare da gennaio e siamo andati avanti alcuni mesi. Parlavamo tanto, non sempre succedeva qualcosa. Mi pagava per delle ore, poi doveva scappare. A me piaceva vederlo perchè comunque non è un brutto ragazzo. Mi ha parlato della moglie e dei figli, ma io non gli ho chiesto niente. Nè tantomeno una giustificazione. Non è il primo dei miei clienti a essere sposato“.

Una vera e propria rivelazione che spiazza gli utenti, ma sul piano legale ancora non c’è totale conferma. Le denunce per stalking esistono, ma non indicano – come sottolinea Corona a scanso di equivoci – un’ammissione di colpevolezza. Intanto la diatriba arriva anche all’orecchio di altri giornali e cronisti. La situazione s’ingrossa, soprattutto perché non ci sarebbe soltanto Lorenzo Pellegrini nel giro di clienti illustri della donna. Tuttavia il suo nome fa scalpore. Pellegrini ha detto che avrebbe preso provvedimenti, Corona risponde a tono gettando benzina sul fuoco. Questa diatriba è tutt’altro che finita.

Un vortice di rivelazioni, dubbi e indiscrezioni che potrebbero incidere anche sul futuro in campo del giocatore. Adesso, però, c’è da combattere una sfida importante. E fuori dal campo. Dove non sono ammessi errori, dall’una e dall’altra parte. La Roma, per il momento, non ha preso posizione: non è detto che lo faccia. Tornare in campo potrebbe essere l’imperativo della società: “Siamo dalla tua parte”. Le parole non dette che Pellegrini avrebbe tanto bisogno di ricevere. Il puzzle si va componendo, rimane da stabilire se i pezzi – e il disegno finale – coincidono davvero. Oppure si tratta dell’ennesimo azzardo nel vortice del calcio che, tra scommesse e tentazioni, ribalta ogni certezza.