Lotteria degli scontrini, estrazioni 3 giugno 2022: i biglietti vincenti

Lotteria degli scontrini. L’estrazione della combinazione vincente, solitamente, esce il giovedì ma in occasione della Festa della Repubblica, il sorteggio è stato effettuato ieri, venerdì 3 giugno.

Con questo appuntamento, si è giunti al 52esimo turno infrasettimanale, al quale — com’è noto — vi hanno preso parte i biglietti virtuali legati agli scontrini trasmessi dal lunedì alla domenica della scorsa settimana.

Lotteria degli scontrini: i premi e le estrazioni

Come detto, il sorteggio di ieri ha interessato le spese effettuate dal 25 maggio al 1 giugno 2022. Complessivamente, i premi assegnati sono trenta: 15 dal valore di 25mila euro per gli acquirenti e altri 15 premi dal valore di 5mila euro per gli esercenti.

Al fine di organizzare le proprie spese, va ricordato che le estrazioni settimanali si tengono ogni giovedì del mese mentre quelle mensili ogni secondo giovedì del mese. Ma vediamo ora quali sono stati i codici vincenti di ieri, giovedì 3 giugno.

I codici vincenti

1120-0274 3BIWB005053;

1550-0061 88S25000397 VICE0004;

1270-0026 88S25000299 80020008;

1048-0025 99MEY046553;

0077-0316 96SRT001001 07220003;

1061-0028 2CITP002638;

0909-0050 3BSDP001183 00430002;

1258-0015 88S25000807 08090004;

1313-0008 88S25000735 00260004;

1036-0044 99MEX062624;

1260-0275 88S25000535 06130021;

1068-0074 88I24008964;

1262-0060 96SRT000546 06470004;

1325-0058 53SNS300792 10680032;

1256-0073 88S25000211 80140016.

Come partecipare alla lotteria degli scontrini

I 15 codici estratti si riferiscono alle spese sostenute presso esercizi presenti nelle vicinanze del proprio quartiere e, almeno in parte, fanno riferimento a scontrini emessi nei supermercati, nei centri commerciali e negli altri negozi della grande distribuzione.

Per poter prendere parte al sorteggio è necessario possedere il proprio codice lotteria. Quest’ultimo corrisponde ad una serie di numeri e lettere che viene fornita in base al proprio codice fiscale. Una volta entrati in possesso del codice, per prendere parte all’estrazione è necessario effettuare degli acquisti validi presso gli esercenti fisici aderenti all’iniziativa.

Va infine ricordato che uno scontrini vincente in un sorteggio non potrà partecipare ad altri sorteggi e la vincita per l’acquirente determina in automatico anche quella per l’esercente.