Luminarie a Roma e nel Lazio per il Natale 2022: ecco dove, prezzi e orari

Roma. Ci siamo, il periodo più magico e suggestivo dell’anno è finalmente arrivato. Manca circa un mese all’arrivo del Natale ma le città, i borghi e i paesi sono già addobbati a festa. Si, sa, le luminarie conferiscono ai luoghi un’atmosfera suggestiva rendendo questo periodo dell’anno ancor più magico e speciale. Numerosissime le località ‘vestite a festa’ per il periodo natalizio, da sempre metà di turisti anche per le loro attrazioni luminose. Da Ariccia a Gaeta, c’è solo l’imbarazzo della scelta e il suggestivo spettacolo è garantito!

Roma, tornano le luminarie natalizie in Via del Babuino: si accende il centro storico della Capitale (FOTO)

Le luminarie nella Capitale

Cominciamo con dire che a differenza degli scorsi anni, a causa di un bando mal riuscito, non tutto il centro di Roma riuscirà ad essere illuminato. Resteranno illuminate le vie del Tridente, da via del Corso a via Condotti, fino alla meravigliosamente illuminata piazza di Spagna. Illuminate come di consueto anche Piazza Venezia — che ospita Spelacchio — e Piazza San Pietro. Un vero e proprio incanto di luci quello che sarà possibile ammirare all’Orto Botanico di Roma, nel cuore di Trastevere. L’iniziativa sarà attiva fino all’8 gennaio, dal mercoledì alla domenica ed osserverà i seguenti orari: dalle 17:30 alle 21:30 con chiusura alle 23. Il biglietto è acquistabile soltanto online, mercoledì e giovedì i bambini fino a 14 anni pagano 12.50 euro mentre gli adulti 19; venerdì, sabato e domenica, il biglietto ridotto costa 14.50 euro e quello intero 21.

Parco delle favole incantate ad Ariccia

Inaugurato lo scorso 19 novembre, torna ad illuminarsi anche per questo Natale il Parco Chigi di Ariccia! Al suo interno è possibile ammirare il Parco delle favole incantate con tanto di luci d’artista amate da grandi e piccini. Il parco sarà aperto tutti i giorni fino al prossimo 15 gennaio a partire dalle 16: 30 dal lunedì al venerdì, con chiusura alle 23; sabato e domenica la chiusura è invece prevista a mezzanotte. L’ingresso è gratis per bambini e persone disabili mentre per i residenti il biglietto costa 5 euro sia nei giorni festivi che in quelli feriali. Per i non residenti nei giorni festivi e nel fine settimana il costo è di 10 euro.

Favole di Luce a Gaeta

Andiamo adesso a Gaeta, una ridente città in provincia di Latina. Allestite lo scorso 29 ottobre le luminarie della rassegna Favole di Luce, Gaeta s’illumina, pronte ad accogliere i visitatori con numerosi eventi e all’insegna di un’atmosfera davvero magica e suggestiva. Le luci, che abbracciano le piazze e le caratteristiche strade del borgo, saranno accese tutti i giorni, dalle 17 all’1, fino al prossimo 15 gennaio.