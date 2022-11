Decorazioni di Natale 2022: quali sono quelle più belle per addobbare casa, dall’albero alle luci

Arriva Natale e la prima cosa che si fa in questo caso è decorare la propria casa! Un’usanza diffusa in tutto il mondo è quella di addobbare le proprie case e i giardini per Natale. E’ anche un passatempo per trascorrere il tempo insieme ai famigliari o agli amici. Si dà il via al clima natalizio, ma scopriamo insieme quali sono le decorazioni tipiche di Natale!

L’albero di Natale

Primo tra tutti il classico albero di Natale. L’8 novembre è la data scelta per assemblare e decorare l’albero in Italia. Non può mancare l’abete natalizio, finto o vero che sia, l’importante è che non manchi dentro casa! Luci e palline faranno in modo che il vostro albero sia super tradizionale, un vero simbolo di questa festa.

Luci di natale

Dopo aver acquistato l’albero è necessario acquistare tutti gli addobbi utili per la decorazione. Si inizia con le luci di Natale da disporre a cascata sull’abete, sono il tocco che conferisce una vera aria natalizia alla casa. Ovviamente ricordate di spegnerle di notte per diminuire i consumi di elettricità!

Le palline

Installate le luci è il momento più divertente! Quello delle palline di Natale da attaccare all’albero. Ce ne sono di tutte le forme, ma le classiche sono tonde. Un albero senza palline non può essere un vero albero di natale! Ovviamente devono essere abbastanza da non far sembrare l’albero spoglio, ma alcune sono talmente belle che ne vorreste comprare a infinità quindi non lasciatevi prendere la mano!

Stella di Natale

L’albero si completa definitivamente con la stella di Natale, anche detto “puntale”, da posizionare in cima, proprio sulla punta del pino. Ce ne sono di tante forme e misure. Dovreste sceglierla in base alla misura e all’altezza del vostro albero, se è troppo piccola rischia di non essere ben visibile, se è troppo grande invece rischia di cadere e di non restare in equilibrio. Attenzione se la scegliete di vetro! Sarà più delicata e rischierà di rompersi più facilmente.

Ghirlanda natalizia

La ghirlanda è un altra decorazione tipica di Natale. Può essere appesa alla porta, al muro, ovunque! Sta bene dappertutto perché rende l’ambiente ancora più caloroso. Di solito si appende alla porta d’ingresso per accogliere gli ospiti oppure vicino al caminetto. E’ anche divertente realizzare una ghirlanda in casa magari con l’aiuto dei bambini che si divertiranno molto.