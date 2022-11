Mercatini di Natale 2022 a Roma: date, orari e tutti gli eventi in programma

Il momento più magico dell’anno, il Natale, è ormai alle porte. Luci, decorazioni ma soprattutto i mercatini, sono loro il pezzo forte, intramontabile, di ogni festività natalizia che si rispetti. In giro per il mondo ce ne sono davvero di bellissimi ma quest’oggi vogliamo portarvi a scoprire quelli che animano la Captale, in un tripudio di colori e bancarelle che vi lasceranno senza fiato.

Mercatini Natale 2022 a Roma

Numerosi i mercatini che animano il centro storico della Capitale e tra di essi non può certo mancare quello di Piazza Navona, dove fra gli antichi palazzi e la meravigliosa Fontana dei Quattro Fiumi, la magia è assicurata! Molto suggestiva anche l’atmosfera che si può respirare nel quartiere Re di Roma, anche qui numerose bancarelle sono pronte ad accogliere i visitatori per regalare loro dei momenti davvero unici, all’insegna di squisite leccornie e splendidi manufatti artigianali.

I concerti

Da segnare in agenda anche i concerti per mandolino, gospel e musica etnica in via dei Coronari, in via dell’Orso, e a Sant’Eustachio. Ma non solo musica. Ad essi, infatti, seguiranno una mostra giocattolo e una mostra di presepi. Il tutto sarà resa ancora più vivace e caratteristico dalla presenza di un menestrello che passeggiando per il centro storico racconterà i misteri che avvolgono la Capitale.

Gli eventi al Castello di Lunghezza e a Cinecittà Word

Una marea di eventi avvolge Roma durante il periodo di Natale! Tra di essi non possiamo non menzionare quelli in programma al Castello di Lunghezza — siamo nella zona est della città, tra via Collatina e via Tiburtina — che in questo periodo dell’anno diventa il magico castello di Babbo Natale con tanto di trono. Ma non finisce qui. Come ogni anno, a Cinecittà Word — dal 5 novembre all’8 gennaio — verrà allestito un ampio e variegato villaggio di Natale che farà sognare grandi e piccini!

Vintage Market

Passiamo infine al Vintage Market che quest’anno si terrà i primi tre fine settimana di dicembre all’Ex Deposito Atac di Via Ragusa, ingresso da via Tuscolana 179. Numerosi gli espositori presenti e diversificati per ogni fine settimana, dando la possibilità ai visitatori di sbizzarrirsi fra le varie offerte proposte, come ad esempio artigianato locale, prodotti vintage, libri e stampe, illustrazioni. Insomma, ci sarà davvero l’imbarazzo della scelta.

Mercatini di Natale a Roma, gli orari

Veniamo adesso agli orari. Alcuni di essi sono ancora in fase di aggiornamento, ecco invece quelli già noti: mercatini di Natale in Piazza Gimma dal 7 al 27 dicembre, Cinecittà Word dal 5 novembre 2022 all’8 gennaio 2022 tutti i giorni dalle 11 alle 19, mercatino di Natale in via Severo dal 3 al 24 dicembre 2022 tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 20.

