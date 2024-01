Luna del lupo stasera a Roma: dove vederla, i migliori luoghi

Luna del Lupo indica il primo plenilunio del 2024. Un evento importante per gli appassionati di stelle e non solo. La tradizione.

Luna del Lupo. Un nome, una garanzia. Si arriva a parlare di questo grazie alle conoscenze di astronomi e astrologi. Questo significa che parlando di corpi celesti non solo c’è sempre qualcosa da imparare, ma c’è sempre qualcosa da scoprire. Non esiste soltanto la NASA che indaga su questi fenomeni.

Un intero team di esperti, regione per regione, scruta i corpi celesti e la vastità del cielo per capire cosa nasconde (ancora) questo universo. La risposta è semplice. Occorre guardare oltre il proprio naso e c’è chi riesce nell’impresa con più maestria. La Luna del Lupo prende questo nome proprio perchè rispecchia la tradizione dei lupi mannari che nella storia guardano la luna piena per cercare avanzi di cibo o punti di riferimento da tenere in considerazione per l’avvenire.

La Luna del Lupo: cos’è e da dove deriva

Lo stesso accade oggi con tanti punti fermi di diversa natura. La luna piena, specialmente la prima dell’anno, influisce anche sul corso delle stelle. Le evidenze che vale la pena sottolineare e quelle che invece conviene scartare. Una situazione particolare utile per chi guarda, ma anche e soprattutto per chi assimila nozioni legate a tutto questo.

Una volontà in grado di determinare anche lo stato dell’atmosfera, ci sono infatti dei luoghi mozzafiato dove vederla. Si vede senza nessun tipo di ostacolo dalle parti di Castel Sant’Angelo, oppure al centro di Roma, nei luoghi più suggestivi. Per quanto riguarda il Lazio in generale, anche dalle parti della Sabina è possibile dire lo stesso.

Il calendario di riferimento

La Luna del Lupo fa compagnia agli esperti e gli appassionati: un fenomeno mozzafiato a portata di selfie. C’è di buono (e utile) che non è l’unico. Serve appuntare il calendario di riferimento per guardare oltre con dovizia e particolare interesse. Le nuove date per ammirare la luna piena sono le seguenti: 24 febbraio, 25 marzo, 24 aprile. 23 maggio, 22 giugno, 21 luglio.

Leggi anche: Roma, rapina in banca a San Basilio: due banditi armati, panico tra i clienti

Nel mese di agosto, invece, conviene tenere d’occhio il giorno 19. A settembre invece si passa direttamente al 18. Una nuova mappatura delle meraviglie: per chi ancora non ha smesso di emozionarsi e persino per coloro che non la smettono di sperare che guardandola possa succedere, davvero, qualunque cosa.