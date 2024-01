Roma, rapina in banca a San Basilio: due banditi armati, panico tra i clienti

Paura questa mattina a Roma teatro di una rapina in banca nella zona di San Basilio. E’ successo poco fa. Sul posto le Volanti della Polizia di Stato. Tutti gli aggiornamenti.

Brusco risveglio nella zona di San Basilio questa mattina, giovedì 25 gennaio 2024, a Roma. Due banditi, armati, hanno fatto irruzione nella filiale di Via Donato Menichella facendo scattare l’allarme. Secondo le prime informazioni disponibili al momento del raid all’interno erano presenti delle persone, tra cui chiaramente i dipendenti. Sul posto è intervenuta la Polizia.

Arrestati due rapinatori a San Basilio

Rapina in banca dunque pochi minuti fa a San Basilio, a Roma, in Via Donato Menichella. Qui, intorno alle 8.40, due banditi armati hanno fatto irruzione nella filiale situata al civico 50 all’interno della quale erano già presenti alcuni clienti. Immediatamente è scattato l’allarme e sul posto sono state fatte convergere diverse volanti della Polizia.

Scene da film insomma, con i due criminali che, secondo quanto appreso dalla nostra Redazione, sono stati bloccati e disarmati. Uno sarebbe stato fermato mentre si trovava ancora all’interno della banca, l’altro all’esterno. Entrambi sono finiti in arresto. Non si segnalano al momento feriti. Seguiranno aggiornamenti.

