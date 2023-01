Lutto a Tivoli, morto Massimo La Rosa, figlio di Pippo della storica paninoteca

Tivoli piange la morte di Massimo La Rosa, figlio maggiore dello storico Pippo, proprietario della storica paninoteca “Pippo”. A dare la triste notizia la famiglia, sconvolta per quanto accaduto. L’uomo è venuto a mancare questa notte, le cause del decesso non sono al momento note. Momenti tristi e difficili per i suoi familiari, per gli amici e per quanti volevano bene a Massimo, personalità molto conosciuta nella zona.

È morto Massimo La Rosa, i messaggi di cordoglio sui social

La prematura scomparsa di Massimo lascia un vuoto incolmabile nei sui cari e sono davvero numerosi i messaggi di cordoglio che stanno arrivando sui social in queste ore, in segno di solidarietà e affetto verso i suoi familiari. Massimo era il figlio maggiore dello storico Pippo, proprietario della conosciuta panineria e la notizia della sua scomparsa è stata un vero e proprio fulmine a ciel sereno. Nonostante il difficile momento, il ricordo di Massimo resterà per sempre vivo nel ricordo degli amici ed in coloro che lo conoscevano e gli volevano bene: ‘Profondo cordoglio per l’improvvisa e prematura scomparsa di Massimo La Rosa. Figlio del grande Pippo, a cui qualche anno fa era stato assegnato un Encomio Particolare, l’intera Comunità si stringe intorno alla Famiglia e alle persone che lo hanno amato e frequentato’, scrive sui social un utente al quale fa seguito un ulteriore e sentito messaggio: ‘Amico mio e di tutti,…triste notizia triste triste condoglianze alla famiglia’ ed ancora:‘Una persona eccezionale come del resto tutta la famiglia! Riposa in pace Massimo’, scrive un altro utente.