Aprilia, lutto nel mondo della radio: è morto Nando Bisacco, era tra i fondatori di Radio Studio 93

Aprilia e il mondo della radio perdono una delle voci storiche che hanno contrassegnato un’epoca sul territorio. Nando Bisacco, tra i fondatori di Radio Studio 93, non c’è più. Si è spento a 60 anni e la notizia ha fatto subito il giro del web gettando un velo opaco in queste ultime ore del 2022.

Chi era Nando Bisacco speaker storico di Radio Studio 93

Il suo ricordo è impresso in modo indelebile in tantissime persone che hanno ascoltato la sua voce. Grazie a lui migliaia di ascoltatori hanno scoperto la passione per la musica degli anni d’oro, nel ’70 e nell’80. Ieri mattina, purtroppo, la drammatica notizia. “Sono queste le notizie che non avremmo mai dare: è venuto a mancare Nando Bisacco, grande amico e colonna portante della nostra radio, e tra i fondatori della nostra emittente. La notizia è giunta questa mattina, purtroppo, inaspettata. Aprilia perde un grande appassionato ed esperto di musica anni ’70-‘80, uno storico speaker”, si legge in un post in uno dei canali social della Radio.

Avrebbe compiuto tra poco 61 anni

Nando (il suo nome completo era Fernando) è stato anche fonte di ispirazione per tanti giovani che si sono avvicinati a questo mondo anche grazie a lui che nel frattempo si era trasferito nelle Marche. Dal 2019 viveva, come riporta Studio93, a Cupramontana, in provincia di Ancona, suo paese d’origine dove aveva deciso di tornare dopo aver preso la decisione di lasciare la Radio e con essa la città di Aprilia. Avrebbe compiuto 61 anni il 12 gennaio.

Lutto a Mediaset, è morto Giacomo Zoppi: ‘Ciao Jack, ci mancherai’

Il ricordo del web

In tanti hanno deciso di ricordarlo postando un pensiero sui social: “Questa notizia mi ha spezzato il cuore. Ciao ‘amichetto’ mio“, scrive ad esempio Adriana. “Persona storica di Aprilia, ci mancherai“, scrive un altro utente. Nando commenta: “L’ho conosciuto a maggio del 2020 e fino ad ora è stata un’abitudine incontrarsi in paese, condividevamo molte idee e parlavamo a lungo di attualità, del mondo passato, di ricordi ed altro. Credo che mi mancherà molto la sua compagnia, che è stata veramente piacevole in questo periodo non molto allegro per l’umanità“. Cordoglio trasversale alla famiglia e alla Radio è arrivato da molte testate giornalistiche a cui oggi ci uniamo anche noi stringendoci attorno al dolore della sua famiglia.

Foto: Radio Studio 93

Lutto nel mondo della musica: è morta Irene Cara, aveva 63 anni