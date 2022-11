Macabra scoperta a Roma: uomo morto in strada

Macabra scoperta a Roma. Rinvenuto ieri mattina il cadavere di un uomo. Si tratta di un senza fissa dimora che è stato trovato morto in via della Chiesa Nuova. A dare l’allarme un passante. Sul posto è poi giunto il personale del 118 e gli agenti di Polizia.

L’allarme di un passante

Trovato senza vita ieri un uomo di circa sessant’anni in via della Chiesa Nuova. Il rinvenimento è stato effettuato da un passante intorno alle 7. Scattato l’allarme sono giunti sul posto gli agenti di polizia e il personale del 118 che purtroppo non ha potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. Secondo quanto si apprende quest’ultimo sarebbe morto per causa naturali.