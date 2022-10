Roma, uomo morto in strada a San Lorenzo: 64enne con lividi e ferite

Mistero a Roma, in zona San Lorenzo, dove venerdì sera intorno alle 21:00 E.M., un uomo di 64anni, è stato trovato in fin di vita, pieno di ecchimosi e ferite. L’uomo era a terra, ansimante. I sanitari, intervenuti poco dopo, hanno trasferito il 64enne in ospedale, al pronto soccorso del San Giovanni, dove però è morto a causa delle ferite riportate.

La morte

L’uomo è stato trova in via dei Campani, all’altezza del civico 50. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime. Il 64enne, trasportato d’urgenza al San Giovanni, non ce l’ha fatta. Sono quindi intervenuti gli agenti del Commissariato San Lorenzo. C’è infatti da stabilire se le ecchimosi e le ferite trovate sul corpo dell’uomo, italiano, siano compatibili con una caduta o se si tratti di un omicidio. Al momento non è chiaro se l’uomo sia deceduto durante il tragitto in ospedale o se subito dopo il suo arrivo al nosocomio romano. I sanitari del 118 hanno riscontrato al loro arrivo che il 64enne aveva gravi problemi di respirazione.

Sulla salma dell’uomo, messa a disposizione dell’Autorità giudiziaria, è stata disposta l’autopsia, che verrà effettuata nei prossimi giorni. Sarà questa a stabilire l’esatta causa della morte. L’uomo riportava una ferita alla nuca. E’ stato trovato nei pressi dell’androne dell’abitazione che condivideva con un’altra persona, che ha dato l’allarme, non vedendolo rientrare a casa.