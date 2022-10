L’escursione si trasforma in tragedia: trovato morto alpinista di Roma

E’ stato ritrovato senza vita nel primo pomeriggio di oggi il corpo di un alpinista di Roma di cui da ieri si erano perse le tracce. L’uomo, in circostanze da chiarire, era scomparso durante un’escursione nella zona del Monte Argentera ricompreso nel territorio del Comune di Valdieri (in Provincia di Cuneo, in Piemonte). Immediatamente erano partite le ricerche condotte dal Soccorso alpino e speleologico piemontese, il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza ed i Vigili del Fuoco. Oggi però purtroppo la drammatica scoperta.

Alpinista romano muore in montagna a Valdieri (Cuneo)

L’allarme era scattato ieri sera, venerdì 28 ottobre, dopo il mancato rientro dell’alpinista. Gli operatori hanno così battuto l’intera area alla ricerca dell’uomo avvelandosi anche di mezzi aerei ma le ricerche si sono rivelate infruttuose. Almeno fino al primo pomeriggio di oggi quando purtroppo è avvenuta la macabra scoperta: la salma dell’alpinista è stata infatti individuata a valle del Passo delle Rovine. Tra le ipotesi alla base del decesso un incidente con una successiva caduta in quota. Al momento l’identità e le generalità della vittima non sono note.

Foto di repertorio Soccorso alpino e speleologico Piemonte