Tragedia sul Gran Sasso: morto alpinista romano di 31 anni

Si trovava con un amico sul Gran Sasso perché insieme a lui aveva deciso di arrampicarsi sulla cima. Ma, improvvisamente, qualcosa è andato storto: è prima scivolato dalla presa, poi è precipitato di sotto. È morto così, sul Corno Piccolo, dopo un volo di circa 50 metri, un alpinista romano di 31 anni.

La tragedia oggi sul Gran Sasso

Stando alle prime informazioni, pare che il 31enne sia precipitato nella zona del Corno Piccolo: lui, insieme a un amico (sempre romano), stava effettuando un’escursione in cordata quando avrebbe perso l’equilibrio e sarebbe scivolato di sotto, facendo così un volo di circa 50 metri. Un volo che purtroppo gli è stato fatale.

Sul posto le squadre del soccorso alpino e i Carabinieri per tutti i rilievi del caso.

Come sta l’altro alpinista

Illeso, ma sotto choc, il compagno, primo di cordata. Per il 31enne invece, purtroppo, non c’è stato nulla da fare: il personale sanitario del 118 non ha potuto fare altro se non constatare il decesso. Ora spetterà ai militari ascoltare la testimonianza dell’uomo era con lui e ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente mortale. In una domenica, che doveva essere all’insegna della natura e che si è trasformata in tragedia.