Maccarese, annega mentre fa il bagno ma non ci sono i bagnini: morto un uomo

Una vera e propria tragedia quella che si è consumata questo pomeriggio a Maccarese, frazione del comune di Fiumicino. Qui un uomo è morto annegato mentre stava facendo il bagno in un tratto di spiaggia non sorvegliato dai bagnini.

Muore annegato mentre fa il bagno: i fatti

Come anticipato, l’uomo — 66enne francese — è morto annegato mentre stava facendo il bagno in un tratto di spiaggia non sorvegliato dai bagnini. I fatti sono avvenuti a questo pomeriggio intorno alle 17 tra gli stabilimenti La Lucciola e Marina Piccola. L’uomo si stava godendo una giornata di mare con la moglie, italiana, al momento sotto shock. Vani purtroppo i tentativi di soccorso effettuati dai bagnini degli stabilimenti vicini.

La testimonianza

A raccontare alla nostra redazione l’accaduto è Marco Marcatello, assistente bagnante dello stabilimento La Lucciola, il quale ci ha riferito di aver notato nelle acque — antistanti il chiuso, e quindi libero, stabilimento dell’Esercito — qualcosa che galleggiava.

Guardando meglio si è poi reso conto che quel qualcosa era in realtà un corpo che non nuotava. A questo punto ha usato il fischietto per chiedere supporto al bagnino del vicino stabilimento, Pedro Lucas do Santos, e una volta entrati in acqua — rispettivamente con pattino e Baywatch, c’era corrente, — hanno raggiunto l’uomo.

Arrivati a riva sono iniziate, insieme agli assistenti bagnanti intervenuti in supporto, le procedure di primo soccorso. Di lì a poco è poi arrivato anche il personale del 118 ma purtroppo, per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Spiagge libere senza bagnini

Quanto accaduto quest’oggi riporta in auge il problema delle spiagge libere non coperte dalla sorveglianza dei bagnini. Nonostante la problematica sia, ahimè conosciuta, al momento è rimasta senza soluzione e le tragiche conseguenze sono sotto gli occhi di tutti.

Foto d’archivio