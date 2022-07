Tragedia in piscina: bimbo di 4 anni muore annegato

Era nella piscina di una polisportiva a Grotte di Castro, in provincia di Viterbo, quando avrebbe scavalcato la recinzione e avrebbe raggiunto la zona con l’acqua alta, quella riservata agli adulti. È morto così, annegato, un bimbo di appena 4 anni nel viterbese.

Bimbo morto in piscina nel Viterbese

Ancora una tragedia, ancora una giovanissima vita spezzata in un giorno d’estate che si è trasformato in un incubo. Ora spetterà ai Carabinieri, intervenuti sul posto con il pm di turno per i sopralluoghi, fare chiarezza e capire cosa sia successo.

Stando a una prima ricostruzione, il piccolo pare abbia scavalcato il muretto e abbia così raggiunto l’acqua alta, nella zona della piscina riservata agli adulti. Fondamentali saranno i racconti dei testimoni, che sotto choc hanno assistito alla scena. E che purtroppo non hanno potuto fare molto per salvare il bimbo, che è morto annegato.