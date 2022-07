Roma, tragedia in mare: morto annegato bimbo di 2 anni e mezzo

Doveva essere una giornata spensierata, di quelle che si trascorrono al mare. Tra un bagno in acqua, i castelli di sabbia sulla riva. E invece, tutto, in pochi istanti, si è trasformato in un incubo. Perché un bimbo, di appena due anni e mezzo, oggi è morto annegato mentre faceva il bagno a Santa Severa, nei pressi dello stabilimento Nuova Oasi, sul lungomare Pyrgi.

Bimbo morto annegato a Santa Severa

I Carabinieri sono intervenuti sul posto su richiesta del 118. Il personale sanitario, intervenuto sul posto, ha fatto di tutto per rianimare il piccolo, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. Il bambino, per cause ancora da accertare, si trovava in mare, poi qualcosa è andato storto perché è morto annegato. Sulla vicenda indagano i Carabinieri di Santa Severa.