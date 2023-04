Madonna di Trevignano, ‘La moltiplicazione degli gnocchi e della pizza’ in casa della sensitiva (VIDEO)

Resta estremamente alta l’attenzione sulla veggente di Trevignano romano, Gisella Cardia, sulle sue capacità di parlare con la Madonna e sulle lacrime di sangue della statuetta della Madonnina di Medjugorje, ma non sarebbero gli unici miracoli dei quali la sensitiva si è resa protagonista, direttamente o indirettamente. In una intervista con il blogger cattolico, Alberto Caccialanza, la Cardia ha raccontato di altri prodigi che sarebbero accaduti proprio nella sua casa: la moltiplicazione degli gnocchi e della pizza.

L’intervista della veggente a un blogger

Potrebbe sembrare una beffa, ma il contenuto dell’intervista resa dalla veggente al blogger, il racconto della sensitiva è dettagliato. ‘Ci sono stati due casi in particolare, ma ne racconto uno – ha detto Cardia -. Eravamo sulla collina benedetta dove la Madonna appare ogni 3 del mese, e a un mio amico venne l’idea di andare a casa a mangiare un gelato. Erano le 19 e 30 e i bimbi presenti dicevano di avere fame. Avevo un po’ di gnocchi e coniglio rimasti dal pranzo. Mentre abbiamo riscaldato quel poco che c’era. Ma mentre versavamo nel piatto il contenuto della pentola continuava ad aumentare riuscendo a far mangiare 15 persone’. Ma non sarebbe l’unico caso, ha raccontato anche un altro episodio nel quale con 4 pezzetti di pizza sono stati sfamate 25 persone.

Le profezie su pandemia e vaiolo delle scimmie

Ma la veggente si è resa autrice anche di alcune profezie ed è proprio il blogger a ricordare, in particolare, l’annuncio da parte della cardia della pandemia e il caso di vaiolo delle scimmie allo Spallanzani. Previsioni che poi si sono puntualmente avverate e che spingono diverse persone a credere nella veridicità di quello che la sensitiva di Trevignano romano racconta perché ha sottolineato Caccialanza nel video: ‘Quando una persona riceve un messaggio su un evento, che poi puntualmente si verifica, allora il messaggio non viene da Gisella, ma dalla Madonna è ovvio che sia così’.