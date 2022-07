Magliana, prevenzione dei crimini e controlli anti droga: posti di controllo e verifiche nel quartiere

Si sono svolti nelle scorse ore alcuni servizi straordinari da parte della Polizia di Stato nella zona della Magliana a Roma. Gli agenti hanno predisposto posti di controllo e messo in atto alcune verifiche negli esercizi commerciali con queste ultime che hanno permesso di rilevare alcune irregolarità.

Controlli della Polizia a Roma

In campo sono scesi gli agenti della Polizia di Stato del XI Distretto San Paolo con l’ausilio del Reparto Prevenzione Crimine. Particolare attenzione è stata rivolta alla prevenzione e repressione dei reati predatori e quelli legati allo spaccio di stupefacenti.

Il bilancio

In tutto sono state identificate oltre 100 persone di cui 19 straniere. Circa 51 invece, i veicoli fermati durante i vari posti di controllo. Inoltre, sono state effettuate alcune verifiche in 3 esercizi commerciale: in uno di questi, è stata riscontrata la presenza di un lavoratore straniero irregolare e, oltre a diffidare il titolare per il ripristino delle condizioni igienico sanitarie riscontrate, i poliziotti gli hanno contestato sanzioni amministrative pari a 6 mila euro.