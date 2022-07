Roma, movida osservata speciale: controlli a tappeto della Polizia

Con l’arrivo dell’estate, il fenomeno della ‘movida’ è naturalmente aumentato. Se da una parte questo porta euforia tra i giovani, dall’altra il caos facilita la possibilità di diversi reati. Giusto ieri infatti, durante i tanti controlli da parte degli agenti, è stato arrestato un uomo a Piazza Trilussa, perché ha aggredito una ragazza con l’intento di rubarle il cellulare.

I controlli a tappeto

Ieri il Questore di Roma ha predisposto una serie di servizi mirati a contrastare quelli che sono i reati più frequenti nei luoghi della movida. In particolare sono stati fatti controlli a tappeto nelle zone di Monteverde, Trastevere e San Lorenzo.

Nel dettaglio, ieri pomeriggio, a Monteverde, il personale del XII Distretto, insieme alla Polizia Locale Roma Capitale, hanno controllato il parco pubblico Villa Flora. Di sera, i servizi si sono concentrati maggiormente a San Lorenzo e Trastevere.

L’aggressione a Trastevere

In piena notte, verso le 3:00 circa, alcuni poliziotti erano in borghese tra la folla. Hanno così avvistato un uomo che, in piazza Trilussa, ha approfittato della folla per rubare il cellulare a una ragazza. La vittima, è stata assistita immediatamente dai presenti lì vicino e aiutata dagli agenti.