Notti brave a San Lorenzo: piste di cocaina preparate sull’auto parcheggiata da ragazzini ribelli

Roma. Che San Lorenzo rappresenti un luogo di svago e divertimento durante il fine settimana non è di certo una novità. Pullula di giovani ed attività artistiche, per non parlare dei locali. Dal venerdì, fino alle domenica pomeriggio è un unico grande giorno per i giovani che decidono di trascorrervi il fine settimana. E i residenti, questo, lo sanno fin troppo bene.

La Malamovida di San Lorenzo: residenti allo stremo

Sono ormai anni che i residenti del quartiere segnalano episodi di ogni tipo, inevitabilmente legati a quella che mediaticamente viene definita la ”Malamovida” e che trova in questo quartiere uno dei suoi principali rappresentanti.

Tante le segnalazioni e le proteste per il baccano, gli ubriachi, le risse, le molestie e i rumori assordanti fino alle 5 del mattino.

L’intera zona, sebbene sia costantemente pattugliata dalle forze dell’ordine, con camionette e volanti fisse, spesso supportate anche dalla Polizia Locale, alle volte sfugge completamente ad ogni controllo ed inibizione.

Piste di coca sulle auto

Poi, l’ultima segnalazione di un cittadino ha dimostrato chiaramente come tutto questo sia anche costantemente irrorato dalla droga e dagli stupefacenti. Un gruppo di ragazzi, infatti, nelle scorse serate, è stato fotografato mentre era intento a preparare, sembrerebbe, strisce di cocaina per poi sniffarle.

Vere e proprie ”piste” della sostanza bianca da sballo disposte sulle auto parcheggiate e pronte per essere sniffate. La foto è stata pubblicata su Instagram dall’account resist_sanlorenzo, che l’ha così descritta: ”Un residente di via degli Ernici, sentendo baccano sotto la propria finestra in piena notte, si è affacciato e ha trovato il gruppo di ragazzini, così ci ha mandato la foto”.